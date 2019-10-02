想「小飛俠」改變不過是自大想法？想愛情美滿　適時「縮小」自我

記得第一次在酒吧拿出書本來，就是Mark Manson的書。 那時友人分享與男友相處問題，筆者不自覺返到某頁，逼她閱讀，引得同行友人大笑。近來迷上讀Mark Manson的書，不似一般心靈雞湯要人喝到嘔，以抵死絕核的一字一句，咒罵人生很多事情本來就是一團糟，但那不代表我們是；反思很多約定俗成的想法，就如：為何你要自大到改變一個人？

（Markmanson@instagram）

逼他長大 變相催毀他自信 是另類精神虐待

友人的問題，跟天下情侶問題無異。二人步伐不一，女生發難埋怨：「為何他似長不大，不能給我將來？」

於是筆者便嘗試在Mark Manson的答案之書中找答案。他的《The Subtle Art of Not Giving a F*ck》長居暢銷書榜，整本書約三百頁，看他洋洋灑灑地說自己的過去，又深入淺出地剖析心理，帶出一個重點：「為何快樂這麼難？因為我們不知道，不屑一顧，不慍不火是一種藝術。」看了着實寛快，別人批判、愛情求之不得⋯⋯都以一句：「I don’t care」水來土掩，兵來將擋。縮小別人，先照顧自己感受。Mark Manson「教路」，那是快樂第一步。

至於第二步，就是連「自己」也要縮小。他第二本書《Everything is F*ck, A Book About Hope》說到我們把快樂放在對別人的期望身上，並借以來定義自己，是十分不明智與不可靠的做法。他寫道，就似情人為例，他／她不能達到你想要的模樣、待薄了自己，便抑鬱傷心，甚至開始責怪與自我懷疑。不過，Mark解釋，一個人的個性由很多個因素組成，童年是十分重要一環，他／她在人生中遇到大大小小的時，也每天每天影響着他的信念與價值觀，他是怎樣對待伴侶，或許跟「你」沒有太大關係。

由此推算，你想要改變他／她，更是天方夜譚。Mark寫道，不論多好的動機，想要改變一個人，本來就是一種近乎「精神虐待」的行為。他寫，一旦你的出發點是如此，即使你的行為是在幫助，在伴侶看來，也不過證實了「他無法自行處理自己的事、他是一個失敗者」這回事。他寫：「你不能令人變得自信、尊重自己與有責任心，因為你這種想法便已是損害他的自信、自尊心與責任感。」

（《Happy Anniversary》劇照）

人永遠不能使令一人轉變：給答案不如問問題

不過是旅人，是星塵。你最愛的他，與他最愛的你，不過偶然走在同一軌跡上，都是尋常，都是無常。為何你會覺得他要為你改變，就是改變了也一定要歸功於你呢？Mark道，一定要接受的是，人永遠不能使另一人轉變。不過，哪有愛侶是天作之合，喜歡一個人，付出大概是種需要。下次你想「付出」時，他建議有下列更好的表達方法：