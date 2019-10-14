Janice Man意大利古堡完婚　童話式城堡婚禮最平16萬成交？

一個浪漫難忘的婚禮是每個女生的夢想，最夢幻的莫過於在城堡中上演。不論你是不是公主派，也會陶醉於充滿藝術氣息的城堡婚禮。除了最近文詠珊（Janice Man）的夢幻婚禮外，近年明星也傾向於城堡進行婚禮，興起一陣宮廷風潮。城堡婚禮豐儉由人，只有十多萬預算也足夠於英國最古老的城堡中舉行婚禮。

城堡婚禮豐儉由人，只有十多萬預算也足夠於英國最古老的城堡中舉行婚禮。(VCG)

一場浪漫婚禮是一生難忘的美好回憶，近年來不少明星都以外國城堡作為婚禮場地，自然優雅的環境為婚姻的喜悅更添幸福。舉行城堡婚禮並非明星福利，新人也可按自己的預算一圓童話夢，於英國古堡舉行婚宴的價錢有機會比香港相宜。

Janice Man：湖畔古堡婚禮

Janice Man與圈外男友吳啟楠（Carl）日前於意大利古堡Villa Erba完婚，更邀請到前財政司司梁錦松更於婚禮上致詞祝賀。（VCG）

30歲的Janice Man與相戀5年的圈外男友吳啟楠（Carl）日前於意大利古堡Villa Erba完婚，Lake Como是意大利北部阿爾卑斯山區最著名的湖泊之一，自羅馬帝國時代已是貴族的度假勝地，更有不少電影曾經於當地取景，如《007》與《星球大戰》前傳系列。

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結婚儀式於古堡外的花園進行，一對新人當日坐船到達會場，非常浪漫。Janice Man挑選了來自澳洲高訂婚紗品牌Paolo Sebastian的婚紗，裙襬長達10呎的婚紗綴滿水晶，配上Tiffany & Co.珠寶及后冠的新娘猶如童話中的公主。古堡內外各有風光，古堡外湖畔風光明媚；內裡則莊嚴瑰麗。參與婚禮的嘉賓於古堡入口外點起煙花，歡迎新人進場，為晚宴掀起序幕。

周杰倫與昆凌：新娘乘馬車進場重現灰姑娘情節

周杰倫與昆凌在2015年結婚時挑選了英國的Selby Abbey教堂和古堡Castle Howard舉行。（FB＠周杰倫）

周杰倫與昆凌在2015年結婚時挑選了英國的Selby Abbey教堂和古堡Castle Howard舉行，花費約二千萬港元。Castle Howard已有三百多年歷史，是英國著名的私人莊園。新娘進場時更是乘坐馬車抵達古堡，繞過具古典風格的花園和英式噴水池，如童話故事的夢幻安排足見周杰倫對昆凌寵愛有加。這場童話式的婚禮更有芭蕾舞團、弦樂團等表演，非常盛大。

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昆凌頭戴Chaumet千萬皇冠，身穿心形露背設計的復古拖尾婚紗，甜蜜又不失高雅感覺。一對新人更遠赴德國天鵝堡、捷克布拉格與法國巴黎三地拍攝婚照，單憑相片也能感受到昆凌被捧在手心的幸福模樣。

楊怡與羅仲謙：婚禮場地被喻為世界上最浪漫的城堡

楊怡與羅仲謙於英國梅德斯通的利茲城堡舉行婚禮（微博＠楊怡）

楊怡與羅仲謙因合作《On Call 36小時》而互生情愫，並選擇於英國梅德斯通的利茲城堡舉行婚禮，利茲城堡是英國最古老的城堡，至今已至少擁有900年歷史。古堡被湖畔包圍，湖中更有不少美麗的天鵝。據資料顯示，於古堡舉行婚禮費用約需15,000英鎊（約需16萬港元），而一對新人只需多付300英鎊（約$3,300港元）便可於婚禮後留宿一晚。

在充滿歷史價值的城堡中舉辦婚禮別具意義，由於價錢相宜，利茲城堡成為了不少新人拍攝婚照與舉行婚禮的熱門場地。同一樣的婚禮規模，於利茲城堡舉辦的價錢甚至比於香港頂級酒店的還要便宜，各位準備結婚的女生不妨考慮一下。