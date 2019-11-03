說到「AA制」，不得不提數年前一對男女到日本餐廳為了爭付賬而大打出手的新聞。據報道，第二次約會的他們在燒肉店用膳後，結帳時男生付現金，而女生則堅持「AA制」付500元，男生最後卻把鈔票撕爛，先口角繼而動武，最後還報警，二人受傷送院。 不想浪漫約會要大打出手，英國餐廳推出的「AA制」服務，或許真能方便不少都市男女。

（Wiktor Karkocha@unsplash）

英國推「AA制」服務餐廳 經理：「這是21世紀的安排。」

應否「AA制」這老掉牙問題，沒有對錯，各人取態不同，但還是有不少初次約會的男女大感疑惑，總怕有失大方。「AA制」服務，或真有需要。

蘇格蘭愛丁堡的一所餐廳推出「AA制」服務，讓初次約會的男女免去尷尬。Blackwood’s Bar and Grill負責人指出，很多人初次約會，或會因為應否「AA制」躊躇不定，而客人現在只需在訂位時提出要求，餐廳在結賬時便會按每人所點的菜式分別結帳。

餐廳經理Garry Harding形容「這是21世紀的安排」，更指他們不會強逼客人使用這項服務，也不會假設他們是否初次約會。

（《A Rainy Day in New York》劇照）

初次約會提出「AA制」原來男生會這樣想⋯⋯

雖說「21世紀的安排」，男女漸趨平權，我們總自以為不信從前那一套，但現實卻並非如此。美國聖母大學的助理教授Elizabeth McClintock在《華盛頓郵報》的訪問指出，女生在教育與工佢上大力追求平等，但在私人生活、兩性關係與家庭上，卻沒有相同的追求。我們所認知的浪漫，男女角色有別。」

聖弗朗西斯學院助理心理學教授Marisa T. Cohen在同一訪問則指出，在起初約會的時候，男女傾向跟從傳統的男女角色設定，男女看法大有不同，但「劇本」都相差無幾。比如，男生主動提出約會，計劃到哪兒並負責付賬，並在數天內主動聯絡女生。很多人還是堅守男生主動、女生只能被動回應，但她卻發現男女想法並不一致。

她指在女生眼中，男生有以下行為，即表示有興趣：

+ 3 + 2

然而，男生卻覺得對方有以下行為，才是對自己有興趣：

參考資料：Ｗashington Post, Independent UK