王祖藍真愛跨越10cm身高差　侏儒男星女友驚艷網民﹗矮男離婚率低

固有的情侶形象都是男高女矮，所以大多數女生都重視另一半的身高，希望找位比自己高的伴侶，從而得到安全感。假如矮男求愛的話，又會否嫌棄？女高男矮就是不配？今年有台灣女網友因嫌棄男友矮而提出分手的言論，引來一眾網友怒火砲轟。其實不少圈中夫婦以身示範，證明身高不應該成為愛情的距離。

「因為身高而分手很糟糕嗎？」163cm美國男友算矮？

早前，曾有女網友在台灣《Dcard》發文表示，男友是美國人卻只有163 cm，最初她對男友的身高不以為然，但後來卻開始介意，甚至為了跟一位178cm的男生曖昧，而刪去Instagram上與男友的合照。由於對方並不知道她有男友，結果該男生告白了，女網友因此萌生分手的念頭，發文詢問「因為身高而分手很糟糕嗎？」。 結果引來不少網友批評她嫌棄男友的高度，更一腳踏兩船的不是，「趕快分吧！你男友可以趕快找個好女友」、「一開始嫌人矮就不要在一起啊，出軌才用這個當藉口真的好棒棒」 、「你確定單純是因為身高？還是163是一個剛好你可以拿來搪塞的藉口」 。但仍然有其他女網友支援回應，「希望找一個很高的男朋友可以小鳥依人」、「身高差真的也是魅力的一種」。其實女網友的高度還是比男友矮，既然當初不在意身高，何以用身高差為分手藉口？難道與矮男一起真的不幸福嗎？

Tran Xuan Tien是知名的越南喜劇演員，身高只有126cm。(Instagram@xuantien93vn)

126cm男星戀178cm女模 52cm的身高差引來巨大輿論壓力！

越南喜劇演員Tran Xuan Tien，如今26歲但身高只有126cm，別以為他難尋覓愛情，他所交往的女友都是十分高質！2013年他與 178 cm高的模特兒Le Thanh Thao交往，二人無懼52cm的身高差，出街時都會拖手接吻。不過正因女友身材如此火辣，與他的身型確有很大對比，引起外界很大的回響和評論二人高度相差不合襯，輿論壓力十分大。由於女方父母一直非常反對這段戀情，二人最終分手收場，各走各路。之後二人保持聯繫，將精力集中工作上，不過愛情沒因而離棄Tien！

越南喜劇演員Tran Xuan Tien的前女友Le Thanh Thao身型高挑，有一份身高氣場，難以想像二人的拖手畫面。(Facebook@Lê Thanh Thảo)

新女友太美 網民：「個子不高，為甚麼總能找到漂亮的女朋友？」

上年12月Tran Xuan Tien在Instagram上分享與新美模女友Dang Thi Thu Uyen的合照，由於Dang Thi Thu Uyen擁有一張嬌嫩的臉孔，十分甜美可愛，而且身材修長，所以二人的戀情曝光後，令一眾網民都酸起來，紛紛留言「新女友也很漂亮，很羨慕你的運氣」、「你明明個子不高，為甚麼總能找到漂亮的女朋友呢？」、「他工作努力，性格幽默，只是沒有身高優勢而已」，都有網友指他抄作話題，質疑是否真的有女生會喜歡這樣矮的男人，指一切都是演出來。他上一段感情，二人因為身高差太多而一直受輿論壓力影響感情，至今女友的美貌仍然讓網友羨慕！Tran Xuan Tien表示面對這些評論，通常都不會太在意。他又開玩笑地回應說：「大家可能嫉妒我吧！」

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Tran Xuan Tien個性外向開朗、說話幽默，不只吸引粉絲，都是女生喜歡的原因。他坦言只想和女友幸福的過日子。如今二人交往已經滿一年，Tran Xuan Tien與女友不時張貼二人恩愛出遊照、親密照，女友亦會在社交媒體中分享一些甜蜜對話，大曬恩愛。

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【王祖藍、李亞男】矮仔追華姐唔怕瘀？

王祖藍身高只有162cm，而李亞男身高172cm，身高相差10cm，是圈內有名的最萌身高差夫妻。從前王祖藍就希望找到一個有共同信仰的伴侶來管束自己，在2006年於藝人之家認識李亞男，當時李亞男就跟他學習廣東話和演戲。他當時發現李亞男的手袋內放的不是化妝品、梳和鏡，而是一本《路加福音》，因為他一直想找一個比他更虔誠的教友女朋友，於是他對她一見鍾情，決定追求她。王祖藍曾於電台節目《1圈圈 星光背後》，剖白當年認識李亞男之後，他曾思量應否追求她。他深知女生們都喜歡帥哥，李亞男既是選美冠軍，不只高更是漂亮，因此樣貌毫不出眾的王祖藍曾有感自卑，自知二人互不相襯，看似全無勝算，但王祖藍認為對方好到值得自己不需介意面子而去努力出撃，表示：「但我覺得佢已經好到一個地步我係不怕瘀，所以就追佢。」

身高相差曾經是二入的問題，不過李亞男表示找不到另一個男人像王祖藍一樣愛她。(Facebook@王祖藍)

女神難求 上帝早已預備

李亞男曾透露，當時被暗戀都懵然不知，將關心當成是「兄妹情」，當時她未能接受身高上的距離，但是王祖藍的人品好令外表變得不重要。李亞男更坦言他是這麼多追求者中最大膽的一個。不過在剛約會幾個月就被拍到他們吃飯的照片，當年二人尚年輕，又答應過公司不談戀愛，演藝事業仍然初步，加上女方家長不贊成這段戀情，所以為免毀掉對方事業，李亞男當時始終拒絕，二人沒有在一起。王祖藍在節目中，亦表示知道對方有意思給了自己希望，因此被拒絕後而特別失望，傷心到哭成淚人。之後三年時間二人都一直沒有聯絡，而成功忘記對李亞男的感覺，直至教會安排二人一同去美國傳教，他收到消息後都十分擔心自己會再日久生情，所以他推薦李亞男參加節目《舞動奇蹟》而支開她。結果李亞男因為扭傷腳不能跳舞，而參與傳教團。王祖藍相信是神的安排，表示：「既然三年嚟大家都喜歡對方，咁就唔係衝動，認識嘅就係真正嘅對方，所以就決定喺埋一齊。」二人終於在2009年正式交往，如今二人修成正果，組織了幸福小家庭。

王祖藍與李亞男的感情一直在心內有3年，等到有一個時機。(Facebook@王祖藍)

【甄子丹、汪詩詩】高妹氣場令男方縮水？

即使是一般身高的男性，如果娶了高妹都會引起身高差問題，被受批評。武打巨星甄子丹功夫了得，不時攜妻子汪詩詩出席活動，今年1月二人在米蘭T台走秀，甄子丹以壓軸模特現身T台展現個人魅力，不過身高173cm的甄子丹與179cm名模妻子汪詩詩一起拍照時，被網民吐槽他的身高沒有一米七，二人的身高差成為大家議論的焦點！的確，兩人的身高存在着5cm的差距，汪詩詩身高確有一個無形氣場，但甄子丹作為一名走向國際的武打巨星，氣場不凡，當然可以駕馭。

甄子丹開開心心一家人玩3D壁畫，如今有傳女兒都長高超過父親了。(Facebook@Donnie_Yen_甄子丹)

為老婆婚後15年無吻戲！

汪詩詩是多倫多三料華裔小姐冠軍，2003年甄子丹對年齡相距18年的汪詩詩一見傾心，結果交往3個月二人便結婚，育有一子一女。在結婚後，甄子丹一直拒絕拍攝吻戲和床戲，希望老婆可以安心，15年來二人一直十分恩愛，他更加不吝嗇表達對太太的愛，，他不時在社交網站放閃，每到紀念日就送上鮮花。雖然甄子丹與前妻育有一子，但汪詩詩亦與他相處融洽，出身富裕家庭的汪詩詩完全沒半點大小姐架子，溫柔體貼的打理好家中一切事務，成功收服「宇宙最強」。

二人結婚後經常放閃，在公眾場合曬恩愛。(Facebook@Donnie_Yen_甄子丹)

多矮男遲婚！ 離婚率低於32％！

根據外國媒體《Huffpost》的報導，紐約大學的社會學家研究身高如何影響婚姻成功率，他使用PSID整理4,500個家庭數據。研究人員發現個子矮小的男人和高大的男人在戀愛關係模式上存在差異。研究發現身材高大的男人有早婚傾向，而離婚風險亦相對較高，反之矮個子的人比普通或個子高的人遲婚，而離婚的可能性更加低於32％。研究人員表示，身高是一種男子氣概的呈現方式，而個子矮小的男性會以其他方面表現，例如：收入，來表現男人味。研究人員推測是因為大多矮小男人與受教育程度較低的年輕女性結婚，他們收入比配偶高得多，家務做的較少，而對婚姻感滿意。反之高大男人傾向與年齡相近及受過良好教育的女人結婚，因而出現關係交換，影響婚姻滿意度。

另一半有幾高才算理想高度？身高或許是不少人的擇偶條件之一，或者更是男神的一個指標。不過，個子矮小的男性都有他們吸引的地方，無論男人高或矮，能給予一份安全感和幸福的婚姻才是最重要。

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