對於現年55歲奇洛李維斯的形象，除了電影，他的一段可歌可泣愛情，亦為人津津樂道。因忘不了車禍過身的前任Jennifer Syme，他單身足19年，想不到擁有高大帥氣的外表，內心卻藏着一份癡情，讓人都替男神憂心。 不過近日男神有好消息與大家分享，他近日拖着女伴出席紅地毯活動，並正式公開關係，是何方神聖，讓奇洛李維斯走出前任陰霾？

奇洛李維斯拖着藝術家女友Alexandra Grant出席紅地氈。（Getty Images）

告別過去，重新愛人

今年5月，奇洛李維斯出席新劇《殺神3》紅地氈時，身邊的女伴依舊懸空。

直到6月，奇洛李維斯身邊出現一位陌生的臉孔，經傳媒多番搜查後，原來是46歲的藝術家Alexandra Grant，當時二人還沒有承認戀情；到今天，他們再次同框，出席洛杉磯藝術博物館主辦的LACMA Art + Film Gala並公開關係，大眾都為奇洛李維斯感到高興。

有指二人早在2011年已經認識，Alexandra先後為男方的書本《Ode to Happiness》、《Shadows》繪製插圖，又人聯同Jessica Fleischmann成立「X Artists' Books」出版社，負責為位於洛杉磯的藝術家提供支援及協助；Alexandra曾在《Los Angeles Magazine》的訪問提及二人相似，都是行動派：「我認為我們一有喜歡的想法，就要把它推廣至全球。」，臭味相投。

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奇洛李維斯出名長情。（《殺神3》劇照）

從小面對多次分離 多年來孤單一人

有句話「嘴巴能說謊，眼睛不會」，有着精緻外貌、眼神總帶着幾分憂鬱的奇洛李維斯（Keanu Reeves），恍惚告訴大家他有着與眾不同的故事。

55歲的奇洛李維斯，童年並不幸福，他生長在一個破碎的家庭，父親在他3歲時離家出走，他與妹妹跟從母親生活，她再婚又離婚，奇洛李維斯就這樣到處搬家，居無定所，再加上有讀寫障礙的緣故，他在短短5年內先後換過4所中學，過著近乎無根的人生。

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奇洛李維斯只好趕快長大，憑藉自己的力量照顧自己，因此十多歲時便要在餐廳、溜冰場等地方打工。

23歲時，他最好的朋友River Phoenix因濫藥而失去生命，讓他非常傷心，上天好像都不憐憫他，要他經歷多次一生最痛 – 離別。

當奇洛李維斯以為自己注定過上悲慘的人生時，他遇上了一生中最難以忘記的女子－Jennifer Syme。（keanureeves_fan@Instagram）

在奇洛李維斯上演着悲慘人生時，他遇上了Jennifer Syme。

Jennifer Syme是位演員，也曾為電影擔任幕後工作人員，於1990年戀上奇洛李維斯，當時二人相當幸福，經常高調出現人前；1999年Jennifer更懷上二人的愛情結晶品，可惜，Jennifer 竟在懷孕8個月時不幸流產，二人傷心欲絕，更因此事分手。可惜沒有最壞，只有更壞，18個月後奇洛李維斯再次面對離別，Jennifer Syme因車禍喪生。

原來上天的憐憫也是假象，把他的愛人從身邊一個一個地拿走，從此，奇洛李維斯沒有與人交往，單身至今整整19年時間，他的感情狀況都成為傳媒爭先關注的題材。

假使快樂有盡頭 痛苦也未會不朽



單身將20年的奇洛李維斯終於再次遇上令他墮入愛河的女人，確是可喜可賀。

每人都想找到一位對自己專一又痴心的另一半，長相廝守，而命運總愛玩弄人，你我天隔一方，永不能再見，如果不能放手，成了心結，只會痛苦一生。奇洛李維斯花了19年時間收拾心情，嘗試接受向自己示好的人，給大家彼此一個機會。人生走下去的方法比想像中多，也不用跟時間競賽。或許就像《The best is yet to come》歌詞的一句：「假使快樂有盡頭，痛苦也未會不朽」，相信Jennifer Syme在天上一樣會祝福二人。

參考資料：《Los Angeles Magazine》