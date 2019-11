對於現年55歲奇洛李維斯的形象,除了電影,他的一段可歌可泣愛情,亦為人津津樂道。因忘不了車禍過身的前任Jennifer Syme,他單身足19年,想不到擁有高大帥氣的外表,內心卻藏着一份癡情,讓人都替男神憂心。 不過近日男神有好消息與大家分享,他近日拖着女伴出席紅地毯活動,並正式公開關係,是何方神聖,讓奇洛李維斯走出前任陰霾?

奇洛李維斯拖着藝術家女友Alexandra Grant出席紅地氈。(Getty Images)

告別過去,重新愛人

今年5月,奇洛李維斯出席新劇《殺神3》紅地氈時,身邊的女伴依舊懸空。

直到6月,奇洛李維斯身邊出現一位陌生的臉孔,經傳媒多番搜查後,原來是46歲的藝術家Alexandra Grant,當時二人還沒有承認戀情;到今天,他們再次同框,出席洛杉磯藝術博物館主辦的LACMA Art + Film Gala並公開關係,大眾都為奇洛李維斯感到高興。

有指二人早在2011年已經認識,Alexandra先後為男方的書本《Ode to Happiness》、《Shadows》繪製插圖,又人聯同Jessica Fleischmann成立「X Artists' Books」出版社,負責為位於洛杉磯的藝術家提供支援及協助;Alexandra曾在《Los Angeles Magazine》的訪問提及二人相似,都是行動派:「我認為我們一有喜歡的想法,就要把它推廣至全球。」,臭味相投。

+ 3 + 2

奇洛李維斯出名長情。(《殺神3》劇照)

從小面對多次分離 多年來孤單一人

有句話「嘴巴能說謊,眼睛不會」,有着精緻外貌、眼神總帶着幾分憂鬱的奇洛李維斯(Keanu Reeves),恍惚告訴大家他有着與眾不同的故事。

55歲的奇洛李維斯,童年並不幸福,他生長在一個破碎的家庭,父親在他3歲時離家出走,他與妹妹跟從母親生活,她再婚又離婚,奇洛李維斯就這樣到處搬家,居無定所,再加上有讀寫障礙的緣故,他在短短5年內先後換過4所中學,過著近乎無根的人生。

+ 2

奇洛李維斯只好趕快長大,憑藉自己的力量照顧自己,因此十多歲時便要在餐廳、溜冰場等地方打工。

23歲時,他最好的朋友River Phoenix因濫藥而失去生命,讓他非常傷心,上天好像都不憐憫他,要他經歷多次一生最痛 – 離別。

當奇洛李維斯以為自己注定過上悲慘的人生時,他遇上了一生中最難以忘記的女子-Jennifer Syme。(keanureeves_fan@Instagram)

在奇洛李維斯上演着悲慘人生時,他遇上了Jennifer Syme。

Jennifer Syme是位演員,也曾為電影擔任幕後工作人員,於1990年戀上奇洛李維斯,當時二人相當幸福,經常高調出現人前;1999年Jennifer更懷上二人的愛情結晶品,可惜,Jennifer 竟在懷孕8個月時不幸流產,二人傷心欲絕,更因此事分手。可惜沒有最壞,只有更壞,18個月後奇洛李維斯再次面對離別,Jennifer Syme因車禍喪生。

原來上天的憐憫也是假象,把他的愛人從身邊一個一個地拿走,從此,奇洛李維斯沒有與人交往,單身至今整整19年時間,他的感情狀況都成為傳媒爭先關注的題材。

假使快樂有盡頭 痛苦也未會不朽



單身將20年的奇洛李維斯終於再次遇上令他墮入愛河的女人,確是可喜可賀。

每人都想找到一位對自己專一又痴心的另一半,長相廝守,而命運總愛玩弄人,你我天隔一方,永不能再見,如果不能放手,成了心結,只會痛苦一生。奇洛李維斯花了19年時間收拾心情,嘗試接受向自己示好的人,給大家彼此一個機會。人生走下去的方法比想像中多,也不用跟時間競賽。或許就像《The best is yet to come》歌詞的一句:「假使快樂有盡頭,痛苦也未會不朽」,相信Jennifer Syme在天上一樣會祝福二人。

參考資料:《Los Angeles Magazine》