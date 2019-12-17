【Marriage Story】真實呈現婚姻中愛與恨　法律不可批判情感嗎？

《婚姻故事》由Netflix發行，Noah Baumbach執導，「黑寡婦」Scarlett Johansson跟「凱羅忍」Adam Driver實力主演，以貼近生活的寫實方式，講述一對彼此深愛了解的夫妻，卻因理念而走向離婚收場，更為爭奪兒子的撫養權而被迫針鋒相對，過程令人惋惜痛心。

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《婚姻故事》由Scarlett Johansson和Adam Driver等影星主演。（《婚姻故事》劇照）

感情最糟糕的狀態就是成為束縛。

起初夫妻兩人惺惺相惜，有着共同的興趣與目標，但自從有了孩子及家庭後，開始要為生活妥協，隨着時間的推移，雙方開始疲憊，家庭慢慢變成大家的束縛，妮可想活出自我、追逐理想，查理卻不願理解與犧牲，即使兩人多麼相愛了解，但始終承受不了生活的殘酷。

感情最糟糕的狀態就是成為束縛。（《婚姻故事》劇照）

不應以法律去批判情感。

婚姻本應是兩人私下的感情事，但當故事發展到公堂之上，眼下就只剩利益。夫妻兩人在律師的干預下被迫在法庭上針鋒相對，不斷攻擊對方的弱點，為求得到兒子的撫養權，但相反兩人私下見面仍然友善親切，會為衷心為對方的成就而感到高興，可是隨着律師處處進逼，事件慢慢惡化，兩人關係變得猜疑謹慎，最終導致爆發。值得社會深思的是，用理性的法律去批判感情問題是否真的恰當，法律又如何去證明誰更誰、誰在誰的身邊更幸福呢。

不應以法律去批判情感。（《婚姻故事》）

故事中並沒有明確的好人與壞人，而是兩人想法上的衝突，因不停的犧牲與妥協而漸漸失去自我，與近期的一部韓國電影《82年的金智恩》不謀而合，同樣沒有過度誇張的情節，反而平凡的深入人心，導演更刻意利用紀錄片的畫面風格，及一幕幕的長鏡頭拍攝，讓觀眾感覺成為故事中的一份子，當中長達10分鐘的爭吵片段更令人驚艷，情緒一路層層堆疊，完全細膩地呈現出兩人的掙扎與痛苦。

《婚姻故事》真正好看之處，在於它詮釋了感情最真實的反應，單親家庭長大的我，從電影中真正感受到父母當年的痛苦，悔疚當時對他們的不理解與任性，相信有同樣經歷的人都會感同身受。電影上映不久已備受好評，提名多個獎項，個人感覺《婚姻故事》會在年度最佳電影中有它的一席位。

內容提供：Gary Wong

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《婚姻故事》觀後感：最真實的婚姻故事」​】

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