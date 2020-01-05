【情侶相處】雙方說好便各自出軌「放個假」　開放式關係不是罪？

編按：許多人都希望自己的愛侶，無論是精神或是身體都能夠一生一世只愛自己一個，但這樣的愛情和婚姻如何長效保鮮呢？或許有另一種道德以外的相處方式能讓愛情走得更長遠。且看下文作者分享。

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K是一個很好的朋友，屬於無話不談，有什麼事都可以相互分享的那種。K也是一名同志，與外籍男友相識相戀快5年，已經開始論及婚嫁，適逢台灣去年終於通過平權婚姻法案，雖說在台灣籍與外籍的認定上似乎還沒放寬，但也只是時間早晚的問題。

台灣去年終於通過平權婚姻法案。（Honey Fangs/unsplash）

然而，K最近跑來曼谷，嘴上雲淡風輕的說是來拜訪我順便聊聊，但我知道他，事業順利平常頗為忙碌，家庭闔家歡樂，年近30身體無病亦無痛，有「事」要談，肯定跟感情有關了。果不其然，在市區某間酒吧，人不算多但駐唱的樂團音量不小，我們扯着嗓子聊着，K邊哭邊說道，最近發現他「未婚夫」在外面與其他人發生關係，而且時間已長達一年甚至更久。

作為好友聽聞此事，常理上應該同仇敵愾，痛罵對方出軌不要臉之類的，但同時我也聽得出來K真的很愛對方，而對方也不停道歉，並表示「性」與「愛」在他而言是可以徹底分離的，對於性方面的需求，就像餓了想吃飯，渴了想喝水，是身體自然的本能，但「愛」則是不光是生理需求，更是一種近乎soulmate（靈魂伴侶）的關係。

對於性方面的需求，就像餓了想吃飯，渴了想喝水，是身體自然的本能，但「愛」則是不光是生理需求，更是一種近乎soulmate（靈魂伴侶）的關係。（Drew Coffman/unsplash）

先撇開「找藉口脫罪」的顧慮，關於這種「性」「愛」界限分明的說法，有那麼點「開放式關係」（open relation）的意味，又或着是西方社會中所稱「friend in benefit」，甚至根本不用成為friend也能發生關係的「砲友」。說實話，這不見得是什麼羞於啟齒的事，且但凡你無論是同性還是異性戀，大部分的人就算沒做過絕對也想過。至於愛情，婚姻，東方式道德倫理的辯論，那是另一個嚴肅的話題，對K來說並不適合在療傷時去探討。

K是個相信愛情與婚姻的人，他曾表示過很不喜歡外界總是把同志貼上性生活混亂的標籤。誠然，「性自主權」是每個人的自由，一個人要選擇「處處留情」又關你其他人什麼事。再說了，異性戀中男歡女愛的風騷與風流，並不亞於同志群體。只不過，K覺得基於「絕對的平等」，任何異性戀身上會被加諸的「期待，道德束縛，法律適用，對外人際關係」等，理應沒有差別的套用在同性族群身上。因為，「我們沒有不一樣」，基於這個邏輯，K就沒有很積極響應每年台北的同志大遊行，因為「你不會看到異性戀大遊行這種鬼東西」，再者，K雖已出櫃但也很不喜歡被問「你是同志嗎」，因為正常社會關係之中不會沒事去問剛認識的對方「你是異性戀嗎」這種傻問題。

「我們沒有不一樣。」（ Yannis Papanastasopoulos/unsplash）

「所以，其實如果你們相信並也確認了彼此在愛情中的關係，真正讓你無法過去的，是所謂性與愛分離，又或者說，開放式關係這種態度，對吧？」我問K，並透過K與他伴侶之間的對話紀錄，雖不敢100%篤定但至少判斷對方是認真的，認真深愛着K，但就是偶爾需要一些生活刺激，在注意安全與保護措施，以及清楚劃分好界線的前提下，滿足性方面的需求。

當然，價值觀的認定是很主觀的事，站在自由主義者的立場，只要不影響他人的利益，一個人，一對伴侶，甚至一個家庭喜歡追隨什麼要的價值，奉行怎麼樣的生活方式，那都是他們的事，任何人無權置喙，更遑論用「自以為是」的道德與倫理大帽子，去規範甚至逼迫其「改邪歸正」。這就是為什麼某些反同團體讓人覺得噁心的原因，在他們的教義中，大可鼓吹他們認為正確的事，但想以此來影響世俗法律，就不在只是「他們」的事而已了。

只要不影響他人的利益，一個人，一對伴侶，甚至一個家庭喜歡追隨什麼要的價值，奉行怎麼樣的生活方式，那都是他們的事，任何人無權置喙，更遑論用「自以為是」的道德與倫理大帽子，去規範甚至逼迫其「改邪歸正」。（Mandy von Stahl/unsplash）

對於K，暫且我對「開放式關係」不置可否，但倒是可以分享兩個身邊的見聞，從別人的故事，看看能否有不同角度的啟發。

J與T是另一對同志戀人，女同志，從大學合唱團認識至今在一起7年多了，J在泰國工作，我跟「他」相識於某個networking的活動，J風趣健談，是那種藏不住秘密的人，也很樂於分享他跟T的故事，最為有趣的，他們正是在一段「開放式關係」中，因為大學畢業後，J來到曼谷工作，T則是去歐洲念博班，他們每天視訊聯繫，保持着遠距離的伴侶關係，但同時，兩人各自又在所居住的城市，有着另一位「伴侶」，而四人都知道彼此的存在。

同時，兩人各自又在所居住的城市，有着另一位「伴侶」，而四人都知道彼此的存在。（《花吃了那女孩》劇照）

所以，這算是固定砲友還是有真感情的關係？」在與J比較熟後，我小心翼翼的問，J聳聳肩，笑稱他覺得跟他在曼谷的這位，不光是發生性關係而已，他們也會手牽手逛街，看電影，就像一對普通的情侶，只是同時還有另一個「她」，遠在歐洲卻也還是能相互關心，並欣然接受這樣的模式。

好，如果看到此有衛道人士已經眉頭皺到不知哪去，心裏忍不住大罵「這些亂來的xx」......那第二個故事我們來聊聊「正常」的異性戀，同樣在曼谷，是一對已經結婚30多年的夫妻。

S是台灣人，但很早就來泰國做生意，也在當地認識了華僑太太，相愛而成婚，也一起打拼事業，育有3兒女，日子過得很幸福也很「標準」。現在兩人都退休了，閒雲野鶴過着輕鬆自在的日子，沒事就到處旅遊，或是約個飯局，吃吃喝喝聊些人生與經驗之類的。

只要雙方先說好，每週可以有2天「放假」。（Sven Mieke/unsplash）

一次小酌，不知怎麼聊到愛情，婚姻這類話題，我想知道S如何維持這麼多年恩愛如故的感情關係，S語出驚人的分享了他跟他太太雖結婚30多年，但在過去近15年的時間裹，他們的婚姻是有「週休二日」的。

什麼意思？意思是只要雙方先說好，每週可以有2天「放假」，男方在郊區另有小套房，可以跟任何人「約會」或甚至有個名正言順的「小三」; 女方亦然，也有自己的規劃，可以在週休二日的時候，與「很要好的異性朋友」，一起旅遊，約會，做想做的任何事。但大家都清楚知道界線在哪裹，也都能尊重並體諒對方的需求，並且相信他們所共同建立的愛情與婚姻，可以經的起誘惑與考驗。

「婚姻不也是一紙民事契約？那締約雙方本就可以平等的制定各種條款啊......」J是這麼解釋，而我確實也認同只要不存在權力不對等，而且是彼此在「自由意志」與「自主意識」都認同的情況下，該怎麼樣過生活，本就是他們的權利。這大概也是我觀察到很有趣，也很成功的異性伴侶「開放式關係」的例子，之前只在慾望城市電影版中看過類似的橋段，沒想到生活中，確實有人身體力行，而且過得還蠻好的。

「婚姻不也是一紙民事契約？那締約雙方本就可以平等的制定各種條款啊......」（電影《欲望城市》劇照）

語罷，我不確定K聽完後有沒有好一點，但至少在我看來，感情本就是兩人之間的事，只有當事雙方才能知道什麼是最適合的方式，也只有當事者才有全力去定義他們想要的關係，在不影響他人的前提之下。畢竟，在一段關係中，信任與默契很重要，只要大家規則講好，能相互尊重與包容，能一起過日子，休戚與共，能在不斷的磨合中找到共同的價值，信守而終，大抵如此。

愛情實在不好說明白，每個人，每一對，都有他自己的故事與標準。對我來說，愛情就是八個字：

情深似海，義重如山

至於在愛情裹面，對於「性」「婚姻」，或是到底是bilateral（雙向）或multilateral（多向）的形式，這都是個人選擇的問題，時代會演進，道德與倫理的框架也會一直變動，我們不需要拿自己篤定認可的那套標準，強加在任何其他人的關係上。

時代會演進，道德與倫理的框架也會一直變動，我們不需要拿自己篤定認可的那套標準，強加在任何其他人的關係上。（ Gaelle Marcel/unsplash）

內容提供：JKH

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「婚姻，愛情與性，道德與道德之外的需求」​】

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