【奧斯卡2020】由Adam Driver和Scarlett Johnasson 主演的電影《婚姻故事》（Marriage Story）入圍今年奧斯卡金像獎多個獎項包括最佳男主角、最佳女主角、最佳女配角、最佳電影、最佳劇本和最佳導演。電影講述一對夫妻由相愛到和平分開，卻因爭奪兒子的撫養權而鬧上法庭的故事，樸實平凡的故事卻引起不少觀眾共鳴。

Adam Driver在戲中飾演導演Charlie，Scarlett Johnasson就是飾演他的劇團和生命中的女主角Nicole，兩人原本是天造地設的一對。然而，結婚多年後，Nicole卻覺得自己不被重視，決意與Charlie離婚，到洛杉磯發展。最奇妙是兩人之間仍然有愛，只是無法再相處下去，原本決定和平分手的兩人，因為兒子的撫養權而互揭瘡疤。電影中有甜蜜回憶、有激烈爭吵、也有相對無言，即使沒有高低起伏的情節，憑兩人精湛的演技，感動了不少觀眾。

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電影中Charlie與Nicole這一對讓人覺得遺憾，然而，Adam Driver現實中的婚姻雖與《婚姻故事》有幾分相似色彩，結局卻截然不同。他與演員Joanne Tucker在2013年結婚，雖然一直愛得低調，卻十分穩定。

Adam Driver與妻子愛得低調卻甜蜜，不時一起出席公開場合。（Getty）

藝術學校相遇

Adam Driver高中時參加過戲劇表演後便對演戲產生興趣，畢業後打算報讀着名的藝術學校Juilliard School，卻不被取錄。而美國發生911恐怖襲擊後，Adam Driver決定加入美國海軍陸戰隊，他很喜歡這種軍隊生活，但在第二年胸骨受傷被逼退伍。他再次報讀Juilliard School，這一次被取錄了，也在這裏遇上他的終生伴侶Joanne Tucker，兩人同是演藝班的學生，志趣相投讓他們很快就走在一起。Adam Driver甚少向傳媒談及自己的愛情故事，但卻感激Joanne Tucker自學生時期起已經幫助他不少。

Adam Driver在聖地亞哥出生，父母離異後，搬到印第安纳州生活，自小在鄉郊地區成長的他到紐約Juilliard School難免會又不慣，對城市人的禮儀也不太熟悉。Adam Driver曾言是Joanne Tucker「當自己滿嘴食物時不應開口說話，也不應在街上吐痰。」Adam Driver畢業後投身演藝界，參演過舞台劇、電視劇和電影，外形不算特別出色的他憑演技獲得《星球大戰》的導演賞識，也因此廣為人認識。

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愛得低調卻甜蜜

Adam Driver漸漸名氣大增，Joanne Tucker卻相反，近年甚少參演電影或電視劇。兩人不同於其他荷里活夫婦般愛得高調，每每被媒體問及感情事，Adam Driver都會轉移話題，兩人的婚禮也是秘密進行，只有指定的家人和朋友獲得邀請，連Joanne生下兒子的消息也沒有張揚，但兩人仍是圈中公認穩定的一對。Adam Driver不在社交媒體「放閃」，卻在紅地墊上緊緊牽着Joanne Tucker的手。

而Joanne Tucker也無條件支持Adam Driver的夢想，當年提早退伍一直都是他的心結，夫婦兩人一起成立慈善機構「Arts in the Armed Forces」，將高質素的舞台表演呈獻給退伍或現役軍人，也會為有志成為演員的退伍軍人提出演出機會。Joanne Tucker不只是掛名成員，她也是組織的藝術總監，為這個Adam Driver夢想中的組織投入不少心思和時間。