台劇《想見你》即將進入高潮大結局，本以為是平凡的青春愛情劇，但劇情穿越兩個時空，女主角交往多年的男友突然失蹤，追尋之下，竟發現世上有另一個跟自己一模一樣的女生？ 《想見你》由柯佳嬿、許光漢主演，劇情懸疑，自開播以來收視一直攀升，不少網民更把它封為「燒腦神劇」，好比台版《黑鏡》，也似另一「神劇」《俄羅斯娃娃》（Russian Dolls），讓你回到從前，你可否不要再錯過？

【點圖即看】《想見你》劇情非常特別，要一步一步了解，點圖即看簡介＝＝＞

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《想見你》劇情懸疑，大結局即將揭盅，觀眾都十分期待，到底是誰殺了當年的陳韻如？現實中的愛情，攪盡腦汁、用盡智慧，就是為了不問前因後果。看劇就不一樣了，故事有始有終，是編劇責任。那到底「神劇」《想見你》教會了觀眾怎樣的愛情課？

台劇《想見你》台劇即將進入高潮大結局，到底是誰殺了當年的陳韻如？（《想見你》劇照）

這輩子，我唯一後悔過的事，就是讓妳離開我身邊。

男女主角因為工作，二人分手，就此陰陽相隔，男主角在劇中就了一句：「這輩子，我唯一後悔過的事，就是讓妳離開我身邊。」

二人走在一起，開初為了單純的陪伴，陪得久了，卻又不耐煩，要自由。習慣了身邊那位的溫柔，存在也似空氣一呼一吸般的自然，更覺可有可無。直到對方消失不見，嘗過那所謂自由的剎那興奮後，才發現原來從未想像過，對方的離開，會似抽光身體空氣般難受。世事複雜，世事也簡單，沒有不能不放棄的時候，也沒有不得不離開的時刻，所有也總是你的選擇。

時間帶走的只有歲月，帶不走彼此，不是比起倆忘於江湖更好嗎？（《想見你》劇照）

我發現，時間帶走的只有歲月，而我卻始終留在原地，而你卻始終沒有離開過。

故事展開，是在現代的女主角，接受不了男主角的離開，每天每天都在思念中度過，悲哀從來沒有離開她，她說：「每個人都在叫我不要難過，因為寂寞會習慣，傷口會癒合，思念會消散，時間會帶走一切，把快樂帶回來。我發現，時間帶走的只有歲月，而我卻始終留在原地，而你卻始終沒有離開過。」

現實中，不一定要「死別」才算別離，不過，曾聽過有人說，每個相遇，別人也總在自己身上留下一點點，相對對方也留有一點點的自己。時間帶走的只有歲月，帶不走彼此，不是比起倆忘於江湖更好嗎？

不說出口的願望，並不會比較容易實現？（《想見你》劇照）

不說出口的願望，並不會比較容易實現，而是這個願望就算沒有實現，你也不會因此感到受傷。

在劇中，男主角是「暖男」，每年女主角生日，他也費盡心思為她慶祝，直到男主角消失不見，她把真正的願望藏在心底。劇中獨白：「 不說出口的願望，並不會比較容易實現，而是這個願望就算沒有實現，你也不會因此感到受傷。」

沒有說出口的要求，或許還能哄騙自己，對方不過不夠細心，不知道你所需要。愛情要如霧中看花，開一隻眼，閉一隻眼，才能快樂至上，似村上春樹在《挪威的森林》中寫到一句：「沒有人喜歡孤獨，只是不想失望罷了。」

看完《想見你》的觀眾，也就迷上了伍佰那首《Last Dance》。如果真有一首歌，讓我們回到從前就好了。（《想見你》劇照）

現在看這樣的台劇，有種重拾少女情懷的感覺，就是走了拍的感覺。或許，就是明白世間浪漫事不多，懷念總是一個人的事。不過，要是有一首歌，讓你回到從前，即使是一人的旅程，也是很奢侈的幻想。