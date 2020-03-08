【女性向AV】超人氣男優對你壁咚公主抱！電影情節彷如煲浪漫韓劇

Netflix 近日新增「10大熱門排行榜」，當中韓劇《愛的迫降》、《梨泰院》和《再見媽媽又再見》高踞首五位，可見大家對韓劇的俊男美女、浪漫情節元素零抗拒力！ 假如這些韓劇元素加入AV，會否令你心跳指數暴升200%？近年日本開發女性向AV，帥氣溫柔的男主角、壁咚、擁吻、公主抱等韓劇情節通通不缺，讓你沉醉於浪漫情慾故事中。

女性向AV​熱門之選1：《Special Day》

加奈是個沉迷漫畫和動漫的少女，她一直希望可以調教出服侍自己的執事。雖然與男友拓海拍拖半年，但她從來沒有跟拓海談起這個性幻想。

拓海是個溫柔又帶點霸道的男生，在加奈的生日當天，穿上執事西裝的他將加奈逼到牆邊，在耳邊輕喚「大小姐」，為特別的生日驚喜拉開序幕……

《Special Day》（SILK LABO）

日本最有名的女性向AV男優 — ​鈴木一徹

主演《Special Day》的男優名為鈴木一徹，是日本最有名的女性向AV男優之一。41歲的他外表俊朗，笑容溫暖，還出名用各種撩妹技巧帶領女生進入前戲，溫柔得令人好心動！

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女性向AV​熱門之選2：《Blackout》

光里和久保是一對同居男女，卻保持純友誼關係。有一晚公寓忽然停電，嚇得光里花容失色，久保馬上拿出電筒安撫她，兩人便在停電的晚上聊天回憶往事。

此時久保突然向光里表白，原來他們兩人都互相喜歡，只是礙於光里以前有男友才遲遲未開口，微弱的燈光添上浪漫而神秘的氣氛……

《Blackout》（SILK LABO）

堅持只拍有劇情的女性向AV — 有馬芳彦

《Blackout》的主角就是另一位知名男優有馬芳彦，他同樣氣質溫文爾雅，堅持只拍有劇情的女性向AV，深受日本和海外女生歡迎，但上年8月便退出AV界，成為全職舞台劇演員，同樣魅力十足！

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女性向AV​熱門之選3：​《Anywhere》

咲良懷著興奮的心情搬入春陽的公寓，開展了二人同居生活。這對熱戀中的小情侶恨不得每分每秒都黏在一起，從床上、到沙發到廚房，都可以是他們愛撫纏綿的地方，有天咲良在洗衫的時候，春陽也擠進這狹小的洗衣房，來一個溫柔又激情的長吻……

《Anywhere》（SILK LABO）

模特兒形象深入民心 — ​北野翔

90後的北野翔憑著無辜可愛的大眼表情，結實的身材造成反差萌，吸引不少姊姊粉絲。除了女性向AV，北野翔還接拍不同廣告，模特兒形象似乎更深入民心呢！

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為甜蜜情慾升溫！情趣用品推介

女性向AV比起傳統男性視角的AV，更注重劇情和浪漫氛圍，經過節奏緩慢的前戲才上主菜，滿足女性慾望，當中除了深情的擁吻和愛撫外，有些男優亦會借助工具，為這場性愛加上浪漫激情！

女性向AV更講究「安全」

戴安全套或被視為保護女生的動作，作為女性向AV，安全性行為是不可或缺的一部分。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/08)