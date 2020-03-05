本以為麥浚龍Juno由17歲唱到34歲，由勇悍少年，唱到暴烈中年，似部電影，演譯董折（麥浚龍飾）與浦銘心（謝安琪飾）貼地貼心的香港愛情故事，二人完了，劇情也就止住了。 但就似尋常人，刻骨銘心只在下位來臨前，日子推着走，下個便不得不成最愛。浦銘心有藍定凌（古天樂飾），然後董折遇到了由林嘉欣飾演的戴慈欣，合唱新歌《字典與聖經》。

董折遇到了由林嘉欣飾演的戴慈欣，合唱新歌《字典 與 聖經》。（Juno Mak 麥浚龍@Facebook）

《字典 與 聖經》：遇到一剎文字無用處 戴慈欣是董折下一位妻子？

雖然MV尚未出推出，歌詞也未有揭示情節，不過其實戴慈欣早早便在文案中出現。「上回提到」，董折（麥浚龍飾）與浦銘心（謝安琪飾）的婚姻走到《暴烈34》，句句《廢話》，溝通不能，甚至互相相害，婚姻開始決裂。當浦銘心離家後，董折在最低潮時遇到由林嘉欣所飾演的女警戴慈欣，由是為出《字典 與 聖經》作前奏。

一如既往，Juno在推出新曲同以配以文案，上載由黃偉文撰寫的《字典 與 聖經》歌詞上，附上一句：「這一剎 文字無用處。」同樣是玩文弄字，感覺卻跟與謝安琪飾演的浦銘心合唱《廢話》大大不同。《廢話》的故事是二人相處十年，相對無言前，不着邊際的「廢話」，怒吼或呢喃，或許也是另類情話？相對無言或許比有煞有介事好？但《字典 與 聖經》說的也是文字無用，卻是綿綿軟軟的，字典與經書也不能為他們的感情下註腳，「離經叛道」中卻有種最純粹的味道，回春似地重拾17歲的勇悍。不少歌迷因此猜測，戴慈欣是董折下一位妻子？

+ 3 + 2

「受」字入面做個「心」：遇到對的人便懂

曾有人說，「真愛」往往在離婚後才出現，因為那時你才剛好開始懂得愛。董折與戴慈欣的故事，尚有待揭曉。不過，麥浚龍和林嘉欣合唱，其實是自2003年《六樓后座》後，17年以來首次再度合作。在歌中，董折在最壞時候，也是最好的時候遇到戴慈欣，方明白「受」字入面做個「心」便是愛，至於17年後的林嘉欣又如何？

林嘉欣繼《2月14的約會》 相距16年再推出新歌

林嘉欣自15歲開始在台灣發展，24歲已憑《男人四十》在香港電影金像獎及金馬獎上同時獲得最佳新演員獎及最佳女配角獎。其後，演出不斷，憑《異度空間》、《戀之風景》、《救命》與《怪物》獲提名金像獎最佳女主角。事業得意，不過出身自單身家庭的林嘉欣其實反叛得很，除了因不想拍攝寫真而增磅、穿牛仔褲出席頒獎典禮外，她也不相信傳統的婚姻。

雖然林嘉欣的感情生活一直低調，直到遇上跟她相差13年，離了婚的袁劍偉，2010年二人下定決心飛往加拿大結婚。現在育有兩個女兒的林嘉欣甚少在鏡頭前「談情說愛」，可在2018年港台節目《大學問》，被問到愛情觀時她便望向台下的袁劍偉，更把咪高峰遞向台下的老公，續說：「我雖然反叛，但好聽老公話，他不讓我談愛情觀就不談。娛樂圈很難找到好朋友及建立穩定的感情或愛情，一句到尾，他好好，真的好好﹗二人極為低調，但在公在私合作無間（袁為《暗色天堂》導演），能遇上一個在工作與生活上都欣賞自己的伴侶，相信是每位女生夢寐以求的事。

董折與戴慈欣的故事，尚有待揭曉。不過，麥浚龍和林嘉欣合唱，其實是自2003年《六樓后座》後，17年以來首次再度合作。（ BVLGARI提供）