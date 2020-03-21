愛情沒有對錯，年紀越大越是有這種感覺，變心出軌，種種轟烈的分手戲碼只會在銀幕上映。有更多時候，關係會不明不白地無疾而終，關係安穩的愛侶，說分手那刻，沒有爭吵，沒有挽留。

這就是Irene（化名）的故事，與前度拍拖10年，一直同居，數年前已拍婚照，卻遲遲未有簽下一紙婚書。從前或許以忙作藉口，現在回頭一想，對關係的猶豫早已浮現，「可能潛意識已經質疑他是不是對的人。」

拍拖10年，卻始終未能走下去。（盧君朗攝）

過於獨立磨滅戀愛感覺

不論家人、朋友都預計兩人會即將步入教堂，兩人都有穩定職業，同居多年的他們婚後不愁住屋，Irene也坦言對方可以給予自己不錯的物質生活，作為伴侶也沒甚麼可挑剔。

「其實我不介意和他結婚。」一句不介意，背後其實是將就，但Irene強調這種勉強不是因為誰對誰錯，僅僅是兩人性格所致。前度是典型的「理性男」，關心卻不懂得說出口，她生病，他只會說句「我不是醫生，我幫不到你。」她也因為原生家庭鍛煉出獨立性格：「我好怕求人。」即使面對親密的另一半，她也不會輕易依賴。

男女朋友之間太過獨立會消磨彼此感情？（盧君朗攝）

久而久之，他也慣了她的堅強獨立，「分手前幾年，我哋關係更像Share同一個Wifi的同屋主。」長久以來的習慣，讓她出口求助也仿佛變得任性無理。Irene分享回家時曾經發現有奇怪人士多次跟蹤自己，「我叫他落樓接我卻百般不願，覺得我太誇張。」從來不用他管接管送的Irene，一次因為忘記帶遮，開口叫他送來卻被罵。

Irene與前度的故事與同樣拍拖十年的鄧麗欣、方力申有幾分相似，從他們二人分手後的多次「解畫」，不知你又會否找到些共鳴？

受傷斷腳成分手導火線

小事自然消磨感情，此時Irene尚會催眠自己勉強維繫；一次意外，卻讓她下定決心分手。Irene因為意外受傷斷腳，需要入院做手術，幸而最後能駁回。Irene憶述「受傷之後，他只到醫院探望過我一次。」出院後數月，她依舊痛得連站起來都覺勉強，大多數時間都選擇強忍，一天只落床去一次廁所，每天都吃外賣......「他完全沒發覺，我忍着痛洗自己用過的杯，他還問我為何不順道幫忙洗其他碗。」你可能會問，為何她不選擇直接講說出自己的難處和需要?「過去試過提出，改善過，卻又故態復萌。」Irene如是說。

明明白白地說清楚那刻，可能已經變得太遲。（盧君朗攝）

她受不了，在外租住兩晚民宿讓自己靜下來想清楚：「我在想其實香港地，個個都忙，為何其他情侶再忙都會互相關心？」然而他們二人卻仿佛對彼此不聞不問。愛一個人沒有理由，兩個人分開也可以沒有理由，或許種種問題累積已久，不知從何開始梳理。從民宿回來的那個晚上提出分手，翌日早上就把行李通通搬走，她有哭，「不是因為分手而哭，只是想到往後要自己搬出來住，所以有點不安。分手後，我沒有回想從前，只想之後，因為我覺得做了對的決定。」

冷靜過後，她終於下了分手決定......（盧君朗攝）

旁人看來，男方的冷漠是必然地錯，「現在回想，其實我也有責任」。事事不愛假手於人，Irene直言自己總是散發「唔駛人幫」的感覺，「從前外出，他也曾經問過「駛唔駛車你」，只是我怕麻煩到他，所以每次都拒絕。」適時依賴，是她在上段感情學到的戀愛哲理，「其實有時候對方給予幫助，或許我不用考慮太多就接受，讓對方有被需要的感覺。」

將就維繫兩人都受傷

十年感情，不是任何人都能說捨就捨。Irene用了目前人生的三分一時光與對方在一起，決定分開也總有過搖擺不定的時刻。「換個角度想，其實提出分手對他也好，這段關係不只得我不快樂，他也不快樂。我下定決心，反而能讓他盡快找到真正的幸福。」兩個人分手後雖做不成朋友，也未至於形同陌路，Irene偶爾還是會關心兩人一起飼養的狗。現在她獨居，辛辛苦苦賺來的錢，不少都花在租金上，有人說，年紀越大，越是覺得安穩比任何事都重要，年近30的她還是選擇忠於愛情，「比起物質，一個心靈契合的伴侶更加難得。」