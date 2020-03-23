【12星座】戀愛天長地久要夾對星座　天蠍女同巨蟹男是天作之合CP

對於女人來說，選擇一個什麼樣的另一半，很大程度上決定了未來怎樣的人生。選擇努力勤奮的男人，你會擁有更穩定的人生；選擇一個幽默風趣的男人，你會有更快樂的人生；選擇一個體貼溫柔的男人，你會享受被寵愛的人生……十二星座女們快來看看，你們的最佳星座男CP是誰吧！

每個女生心中都有一個公主夢，希望能遇到一個把自己捧在手心裡的男人，從此活在對方的心尖上，時時刻刻都有人牽掛，有人疼爱。女人都是需要被人寵被人愛的，感情生活幸福的女人，從内到外都會散發著動人的幸福氣息。但在這個世上，除了自己的父母之外，没有人有義務全心全意對自己好。因此，如果能有一个真心疼愛自己的人，是莫大的幸運，也要格外懂得珍惜。

不同星座的女生，適合不同類型的男人。不管他貧窮還是富有，只要懂得疼惜你，就是個值得托付的人。在十二星座男中，每個星座的女生都注定有一個真命天子。十二星座女們快來看看，你們的最佳星座男CP是誰吧！

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