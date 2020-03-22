【新冠肺炎】貪生怕死是因為還想去愛　艱難日子陪伴左右彌顯珍貴

編按﹕肺炎疫情嚴峻，社會各界都人心惶惶。而那對染病的恐懼，正正因為渴望多一分一秒陪伴身邊重要的人……

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「｜新冠肺炎｜《貪生怕死，只因身邊還有很重要的人》」，刊於01撐場】

在這個嚴峻的抗疫環境下，很多人都不敢外出，不能避免外出的上班族，每天都要接觸很多人，一出門穿上武裝，外出時口罩又眼罩，生怕感染新冠肺炎。放工回家，把武裝解除後，最怕把病毒帶了回家，禍及家人。

「患難見真情」，在這個艱難的時候，誰還陪伴在側？曾認為自己不怕死，但當疫症來的時候，才發現自己也不過是一個貪生怕死的人，之所以小心翼翼，不是擔心自己有事，最怕是累及身邊的家人和朋友都有事。怕死，不是因為自己，只因身邊還有很多重要的人，還想有命去愛，還想有命被愛。

有幾多人，由與同事共膳，都變為單獨進餐？又有幾多人，多久沒有跟朋友聚餐了？避免聚餐，減少病毒感染及擴散的機會，是正確和必須做的事情。但現實生活中，有時候真的很難避免，仍有與家人以外的人共膳，相信一定是關係很密切的人，或生命中很重要的人，關係就好像昇華至親人一樣。突然有份感動湧上心頭，共膳這般普通的事，頓變成一件很浪漫的事。在這個時候，還能一起共膳的人，想必定是能跟你同生共死的人。而家人，無論在什麼時候，都是永遠不會離棄的人。

本來浪漫的變得更浪漫，平常事也變成浪漫的事。原來浪漫是這麼簡單，哪怕只是一頓飯的時間？患難見真情，在最艱難的日子，留下來的，更顯珍貴。

作者簡介：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/Fiona.Cinderella.Art/

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