【唐綺陽每週星座運程】獅子應先享受曖昧　人馬可遇真命天子

太陽進射手，凸顯航空、大型交通及教育等問題。水星天蠍最後衝刺，掌權者、富豪有所感受，秘密的揭露有機會造成命運翻轉。日、火、水相位，帶來災難感或容易急躁，在混亂中要保有判斷力。木土合相近2度20分，注意航空、交通或教育相關的事件發生，對社會大眾產生重大的影響。海王星將順行，雙魚將邁入人生的下一階段。太陽、天王入相150度，面臨現實與未來的雙重考量，不妨開放思維，為自己開闢出新的道路。

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重要星象：太陽進射手，水星天蠍最後衝刺，日、火、水相位，木土合相近2度20分，海王星將順行，太陽、天王入相150度。

工作注意：金牛、處女、天秤、天蠍

金牛：出現特別的案子或貴人，不妨聽聽看

處女：應做好溝通協調，前置作業不可少

天秤：要放下心防，以柔克剛別太強勢

天蠍：運用智慧整合異議，將反對化為力量

桃花注意：白羊、獅子、人馬、山羊

白羊：桃花好壞與朋友有關

獅子：先別想太多，享受曖昧的美好

人馬：遇到真命天子，感覺被照顧

山羊：桃花機會多，受到各方面的欣賞

財運注意：巨蟹、雙魚

巨蟹：有翻盤機會，是時候好好理財了

雙魚：金錢方面，越保守越好

健康注意：雙子、水瓶

雙子：適合療癒自己，清理內在毒素

水瓶：著手治療老毛病，避免繼續惡化

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】