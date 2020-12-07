【唐綺陽每週星座運程】天蠍金星加持人氣旺　山羊會遇到優秀桃花

太陽金星在人馬，關注高等教育、師生關係、大型交通及公共安全等議題，思考長遠的未來。金星在天蠍，天蠍座趁勢發揮強項，會有加乘效果，大眾在投資理財方面，也能有不錯的收穫。火星白羊快速移動，感到忙碌但目標明確，應加緊腳步去努力。木土合相1度內，有翻轉命運的機會，社會事件較頻繁，注意人身安全，應謹慎提防、做好自我保護。

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重要星象：太陽、水星在人馬，金星天蠍，火星白羊快速移動，木土合相1度內

工作注意：白羊、金牛、處女、人馬

白羊：有長輩貴人緣，要多主動積極一點

金牛：策略及方向明確，決策能有好效果

處女：有反轉的可能，請好好把握機會

人馬：受到下屬挑戰，卻能起到好作用

桃花注意：天蠍、山羊、水瓶、雙魚

天蠍：金星加持人氣旺，整個人神清氣爽

山羊：有機會遇到優秀的金桃花

水瓶：需要夥伴型伴侶，讓自己更有安全感

雙魚：聚少離多各忙各的，反而能更甜蜜

財運注意：巨蟹、獅子

巨蟹：辛苦有了成果，有機會得到獎金

獅子：理財方面，需要專業聰明的建議

健康注意：雙子、天秤

雙子：注意消化系統問題，先調整生活習慣

天秤：當心交通安全，避免扭傷腳部

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】