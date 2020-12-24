聖誕到了，大家想好在性誕夜…噢不，想好聖誕的長假期怎樣過了嗎？冰冰冷冷的日子裡，我想很多人都想要先吃大餐，再吃另一伴，來一場火火熱熱的性來搭救吧！讓筆者幫大家數一數——

性誕夜直接進入大戰？但你的「毛毛」準備好了嗎？(labunsky/unsplash)

大餐食材，有了；浪漫燭光，有了；聖誕禮物，有了；性感內衣，有了；安全套，有了；那麼洗完澡，就大膽放開心，直接進入大戰？NO、NO，你的私處ready了嗎？

問過幾位女性朋友，原來大多人都沒有修剪陰毛的習慣！當然，陰毛的風格就跟人的髮型一樣，有人喜歡狂野，有人喜歡清爽，有人定期修剪，護理得宜，有人不修篇幅，聽到要修毛就叫苦連天，寧願任由雜草隨意生長——只不過，性愛是兩人的事，陰毛的修剪嘛，除了個人喜好，男女看法也大有不同。

男女對「白虎」特別有情意結？(ramaissance/unsplash)

有女性朋友A分享說，她男友有幫她「用口」的習慣，為了他的「口感」，也不想他滿嘴毛，所以會定期脫毛，但現在覺得太麻煩了，決定投身「激光脫毛」行列，把所有部位都用激光打乾淨，不會有黑黑髒髒的感覺，一了百了，自己與男友都感覺非常好。

女性朋友D卻是自然派的支持者，表示自己真的很懶，不會打激光、大多時間也不會刮毛，因為自己跟男友都覺得有陰毛無所謂，清理它們主要是為了夏天穿泳衣，冬天時，會讓它們長成百慕大三角形狀，朋友D的男友更表示毛茸茸很可愛、很自然。

「白虎」與陰毛，鹹魚青菜，各有所愛；毛毛這回事，更多男人的心聲是什麼？不妨也聽聽異性的看法吧！

桀了床技，男女歡愉也會看「陰毛」這事來互相打分數。(marvelous/unsplash)

▼▼▼【男人對「白虎」及私處毛毛的真心話】▼▼▼

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一撮少少的陰毛，在男男女女眼中都大不同，床上的事，不限技巧，個人的外形、衛生亦非常重要，明顯大家也會因為陰毛這事來互相打分數。雖然今篇只談女生，別以為只有女生才要修剪陰毛，若男士的私處雜亂橫生，同樣非常扣分。今個性聖夜…噢不，聖誕夜，大家要識做！

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