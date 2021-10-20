天蠍座｜Jer@MIRROR堅持內斂典型天蠍　送禮4推介愛簡約不重驚喜

假如要數性格最堅毅、最不易輕言放棄的星座，12星座中肯定非天蠍座（Scorpio，10月24日-11月22日出生）莫屬。正如11月20日生日的MIRROR成員柳應廷（Jer）絕對是典型的天蠍座——他自讀書時期已在街頭busking，至今仍堅持音樂夢，不少人都因他的堅忍和實力被圈粉！

天蠍座表面冷酷，內裡卻對熱愛的事充滿幹勁，如要送上生日禮物或聖誕禮物，什麼東西最合他們心意？即看以下的生日禮物提案吧！



柳應廷Jer偏愛黑白灰 揭天蠍座低調美學

作為低調的星座，天蠍座Jer平日喜歡黑白素色的配搭，他們不像獅子座般喜愛亮麗出眾的打扮，而是從內心散發光芒，畢竟永不言敗的性格往往讓他們達到驚人成就。

實力派歌手Jer平日打扮走簡約型格路線。(jeremylaous@IG)

按下圖看柳應廷（Jer）典型的天蠍座是怎樣？

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天蠍座富有生活品味，喜歡低調含蓄的美，因此一些實用優雅的飾物、擺設都十分適合他們，儘管天蠍個性神秘，但他們大多不喜歡驚喜，比起「估估吓」，不如和他一起參加DIY工作坊，製作一份獨一無二的禮物吧！

齊參加工作坊 製浪漫六角座枱燈

採用原始感重的原木為主材料，經打磨和拼接後製成六角幾何木框座，能隨意按喜好以不同角度置放燈泡，營造溫暖詩意的氛圍。👉🏻按此立即報名

上堂時間：逢星期一至六，11:30am - 6:30pm（必須預約）

製作時間：約2小時

成品尺寸：約 200 (L) x 50 (W) x 210 (H) mm

01空間優惠價：$615（原價$680）



按圖看六角座枱燈工作坊詳情：

押花香薰加濕小夜燈 自創圖案獨一無二

兼具夜燈及加濕器功能，一物多用，尤其適合乾燥的秋冬季節，學員可自由選擇花朵拼砌圖案，製作專屬的香薰夜燈。👉🏻按此立即報名

上堂時間：逢星期五至日（必須預約）

成品尺寸：約150(H) X110(W)mm

01空間優惠價：$360（原價$400）



押花香薰加濕小夜燈(Fleur Doux)

開蚌尋珠 自製珍珠首飾

位於西貢麻南笏的珍珠養殖場是全港唯一海上珍珠養殖場，逢星期六、日都舉辦珍珠導賞團暨工作坊，由專人教授香港珍珠歷史及現況、珍珠養殖知識和與海洋保育的關係，教你開蚌尋珠，並親手製作屬於自己的珍珠首飾。👉🏻按此立即報名

活動時間：逢星期五至日（必須預約）

二人同行套票內容：

- 入場劵、HKD$20來回船、珍珠故事、開蚌(保證可選擇乙粒珍珠）、首飾配件乙份**(包含三件925 純銀配件)、自由時間釣魚 (包借出漁牌、蚌肉作魚弭)

01空間優惠價：$1,280（原價$1,440）



珍珠首飾工作坊二人同行 $1,280 (原價$1,440)

按圖看清珍珠導賞團暨工作坊詳情：

自選紋身圖案 體驗紋藝樂趣

紋藝工作坊由幾位本地資深紋身師舉辦，過程會用矽膠假皮代替人體皮膚，由導師指導下，用專業的紋身機器畫出自選的紋身圖案，體驗成為專業紋身師的樂趣！👉🏻按此立即報名

上堂時間：逢星期五至日（必須預約）

01空間優惠價：$490（原價$580）



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