【結婚擇日】2022結婚好日子出爐！附宜嫁娶及忌嫁娶日子！

傳統相信結婚擇日尤其重要，在結婚吉日出嫁可助夫妻和睦、家庭事業順風順水，適逢2022結婚好日子出爐，準備嫁嬖或成家立室的你，立即抄下明年宜嫁娶的日子，與另一半和雙方家庭計劃最佳良辰吉日吧！不過小心吉日也非人人適宜。



鄭俊弘與何雁詩早前趁結婚一周年補辦婚宴，筵開三十九席。（梁碧玲攝）

2022雖然不是雙春兼潤月，但宜嫁娶的日子也不少。

▼▼▼按圖即看2022年結婚好日子▼▼▼

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2022結婚好日子不是人人適合？

雖然今次提供2022年結婚好日子，但不同日子都有機會與特定生肖相沖，不宜嫁娶，因此最好先將兩人的時辰八字交予師傅，由專人揀出最適合兩位準新人的結婚好日。

有云「子靠出生時，女靠行嫁年」，結婚擇日應以準新娘的出生日期為主，其次再參考男方以至雙親的出生日期，最後由於結婚好日有限，一定要提早預定啊！

擇日嫁娶禁忌

除了揀定結婚好日子，擇日時還要留意以下幾個細節，避免踩中地雷，犯下婚嫁禁忌！

一：婚期應避開雙方父母及自己生日

一對新人選擇結婚大日子時，應該要盡量避開雙方父母以及自己的生日。有些準新人會刻意選擇在父母生日，或是自己生日當天結婚「大排筵席」，以為有「雙囍臨門」的意思。可是原來在中國傳統的命理學上，子女結婚的日子是不應與父母的生辰相撞，否則是相衝犯煞，不吉利。

鄭俊弘何雁詩近期補辦結婚晚宴。（資料圖片）

二：女士優先

中國自古以來就有重男輕女的情況，不少較為傳統的家庭也會讓男方選擇一個結婚的日子，但其實在「擇日」時，應該以準新娘的出生月份為主，繼而才參考男方或是其他人的出生日期來挑選結婚的好日子。加上中國的俗語有云「子靠出生時，女靠行嫁年」，表示女方是挑選婚嫁日子當中的重要性。

三：避開與「鬼」有關的日子

相信沒有宗教信仰的新人，自小都應該經常聽到長輩說：「紅、白事是不能相沖的」，加上中國有傳統的節日都是與白事有關的，就是三月份的清明節、七月份的盂蘭節和九月份的重陽，不少中國的玄學家也俗稱以上的三個月份為「鬼月」不宜辦喜事，不過有些人會顧忌，但有些人不會，最好事先溝通一下，最重要的是雙方都沒有問題便可以。

洪永城梁諾妍於今年7月結婚。(葉志明攝)

四：避免選擇傳統的禁忌日子

一對準新人除了需要避開與「鬼月」有關的三個月份外，其實也需要避開某些傳統禁忌日子，例如：每個月的初三、初七、十三、十八、廿二和廿七，因為根據中國的傳統學說流傳下來，這些日子是與三娘煞和楊公忌有關，相傳月老不為「三娘煞」與楊公忌牽紅線，使她終身不能出嫁，三娘就產生報復心理，堅決跟月老作對，因此以上的日子都是三娘煞破壞新人喜事的日子。