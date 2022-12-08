許紹雄女婿碩士畢業　疼愛妻子與前夫兒子：「娶到她是我夠運」

現年74歲的許紹雄於1992年與新加坡籍太太龍嬿而結婚，二人育有一女兒許惠菁，把女兒視作掌上明珠的許紹雄早前提供港幣7百萬資助女兒開咖啡店做生意。好事一件接一件，除了見證女兒被交往6年的男友Shane驚喜求婚外，這位擁有工商管理及工業工程商雙學位一級榮譽畢業的未來女婿亦剛剛從香港科技大學工業工程及決策分析學系碩士畢業。不過說到恩愛，許紹雄與妻子龍嬿而絕對不輸女兒。



現年74歲的許紹雄於1992年與新加坡籍太太龍嬿而結婚，二人育有一女兒許惠菁。（IG @benz_hui）

許紹雄出身自第一期無綫藝員訓練班，演出過最為人熟悉的經典角色有《新紮師兄》大隻廣和《新紮師妹》的方鍾Sir等。2013年憑《My盛Lady》香善男一角，獲「最佳男配角」，成為他演藝生涯中首個角色獎項。翌年在《使徒行者》中飾演奸角「覃歡喜」，再創事業高峰，奪得「最受歡迎電視男角色」。作為「綠葉演員」，許紹雄坦言自己無意擔任主角，反而樂於做配角，認為工作目標並非角逐獎項。相比起獲獎，他寧願多與愛女及老婆享受天倫之樂，因此近來開始減少工作量，爭取時間全家外遊，做「family man」。

許紹雄與妻子龍嬿而當年在朋友的聚會中認識，互相了解後慢慢產生情愫，並發展成為情侶。（IG @benz_hui）

許紹雄與妻子龍嬿而當年在朋友的聚會中認識，互相了解後慢慢產生情愫，並發展成為情侶。1992年，當年經已44歲的許紹雄與妻子敵過7年之癢，正式結為夫妻，如今結婚已30載。結婚5年後﻿，兩人誕下女兒許惠菁，一家相處融洽。由於太太是新加坡人，許紹雄理所當然也成為新加坡永久居民。不過因工作關係，二人長期分隔兩地。

許紹雄表示自己拍劇工作繁忙，曾經忘記結婚週年，太太卻不介懷。（IG @benz_hui）

在電視面前，許紹雄總是一貫幽默惹人發笑的形象，但現實中的他卻是不折不扣的木訥男，絲毫不懂浪漫。許紹雄表示自己拍劇工作繁忙，曾經忘記結婚週年，太太卻不介懷，只是笑說：「下年不要不記得啦！」於是許紹雄也不斷叮囑自己一定要記得，結果慶祝當晚換來老婆的一句「你終於記得啦？」相當甜蜜。

浪漫這方面我做得好少，我不懂氹人，這方面我好失敗，我自認失敗。 許紹雄

許紹雄透露自己與妻子由相識到拍拖至結婚差不多有35年的時間：

工作又好，婚姻又好，我覺得好多東西都是上天安排好，娶到她其實是我夠運。 許紹雄

許紹雄相當開明，表示自己不會做呷醋岳父，阻止女兒追尋幸福。（IG @benz_hui）

其實許紹雄太太之前還有一段婚姻，並育有一名兒子，而許紹雄亦十分疼愛他，將他視如己出，女兒也和這名同母異父的哥哥感情十分要好，經常在IG上傳溫馨家庭照，每逢生日、父親節母親節，一家人必定一起慶祝：「生日快樂超人爸爸，愛你愛你愛你永遠愛妳！」女兒會這麼喜歡爸爸也不無原因，原來許紹雄相當開明，表示自己不會做呷醋岳父，阻止女兒追尋幸福，懂得易地而處，因為自己曾經也是別人家女兒的男朋友。