【改革開放40周年】官方大事記提六四　「反革命暴亂」定性重現

今年是改革開放40周年，官方欽定的《改革開放四十年大事記》（下簡稱《大事記》）近日出版，以約200字提及「六四事件」， 當中重現「動亂」、「反革命暴亂」的定性。

改革開放40周年大事記提及六四，以「反革命暴亂」定性。（資料圖片）

《大事記》由中央黨史和文獻研究院編寫，全文約6萬字，當中與六四事件有關的內容約200字，但並未直接提及「六四」、「天安門」等字眼，時間點亦僅以「春夏之交」形容：

春夏之交北京和其他一些城市發生政治風波，黨和政府依靠人民，旗幟鮮明地反對動亂，平息在北京發生的反革命暴亂，捍衛了社會主義國家政權，維護了人民的根本利益，保證了改革開放和社會主義現代化建設繼續前進。6月9日，鄧小平在接見首都戒嚴部隊軍以上幹部時指出，北京發生的政治風波是國際的大氣候和中國自己的小氣候所決定的，強調黨的十一屆三中全會以來制定的基本路線、方針、政策和發展戰略是正確的，要堅定不移地幹下去。 《改革開放四十年大事記》

與10年前，即2008年改革開放30周年出版的《改革開放三十年大事記》相比，40周年《大事記》去掉30周年時「四二六社論「有關內容，在「六四事件」的表述上也有所變化，重新出現「反革命暴亂」的定性：

4月26日《人民日報》發表社論《必須旗幟鮮明地反對動亂》。 5月16日鄧小平會見來訪的蘇聯最高蘇維埃主席團主席、蘇共中央總書記戈爾巴喬夫，宣布中蘇關係實現正常化。 6月9日鄧小平接見首都戒嚴部隊軍以上幹部。他在談到1989年春夏之交在北京發生的政治風波時指出，這場風波遲早要來，這是國際的大氣候和中國自己的小氣候所決定了的。要堅定不移地執行黨的十一屆三中全會以來制定的一系列路線、方針、政策，要認真總結經驗，對的要繼續堅持，失誤的要糾正，不足的要加點勁。 《改革開放三十年大事記》

30周年《大事記》未出現「反革命暴亂」定性

《改革開放三十年大事記》在提及鄧小平接見戒嚴部隊講話時，使用了「1989年春夏之交在北京發生的政治風波」，未出現「政治動亂」與「反革命暴亂」等定性。

有關「六四事件」，中國官方在事件發生時就對事件多次進行定性。「六四事件」期間，「四二六社論」將事件定性為「政治動亂」。 事件平息後，鄧小平在接見北京戒嚴部隊軍以上幹部講話中進一步定性為「反革命暴亂」。

被認為是六四戒嚴北京總指揮的時任北京市長陳希同，在向全國人大常委會提交的報告中做出了更為詳細的定性：「極少數人利用學潮，掀起了一場有計劃、有組織、有預謀的政治動亂，進而在首都北京發展成了反革命暴亂。」 此後多年，官方在提及「六四事件」時，逐漸開始使用較為中性的「1989年政治風波」，官方編訂的歷史教科書也使用了這一提法。不過，這次出版的改革開放40周年《大事記》的表述，再次重現「動亂」、「反革命暴亂」定性。