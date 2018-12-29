改組後北大「新馬會」首場活動：重溫習近平講話　

北京大學馬克思主義學會日前遭校方強制全面改組，周五（28日）一度引發多名北大學生在校內示威。 不過改組後的「新馬會」同日亦開始召開首場活動，不但重溫中共總書記習近平的重要講話，每人還發放一本「習近平的七年知青歲月」，作為後續的學習材料。

北大馬會首場「求真明理」讀書會的師生合影。（PKU馬會微信公眾號）

新馬會形容首場活動：黑夜變黎明，寒冬化暖春

過去積極聲援深圳佳士工潮的北大馬克思主義學會，近日遭校方列出多項違規罪狀並強制改組，包括在毛澤東誕辰125周年當日被警方帶走的前會長邱占萱等多名學會核心成員遭撤換，校方並改派32名均為中共黨員與共青團員的學生空降馬克思主義學會，成為新任學會核心成員，但當中並無一人是原會員。

據改組後的馬克思主義學會微信公眾號「PKU馬會」發文形容，黑夜變黎明，寒冬化暖春。北大馬會首場「求真明理」讀書會周五（28日）下午在馬克思主義學院國際馬克思主義文獻中心「順利舉行」。這是北大馬會改組後的首次活動，也是一次「全新亮相」，文章稱「凜冽的寒風，無法阻擋同學們對知識的渴望、對真理的追求」。

馬克思主義學院執行院長孫熙國指，反對共產黨就是反對馬克思主義。（PKU馬會微信公眾號）

與會學者：研究馬克思主義 先要擁護共產黨

文章指，新任北大馬會理事長寧悅、會長馬寧、團支書王昱博代表學會邀請了馬克思主義學院執行院長孫熙國和哲學系教授楊立華進行講授並與學會會員互動交流。文章稱，「窗外寒風凜冽，室內暖意融融，同學們在兩位老師的帶領下深入思考甚麼才是馬克思主義、如何學習馬克思主義，碰撞出思想的火花」。

孫熙國勉勵同學們要以「純粹的心」學習馬克思主義，牢牢把握馬克思主義的本質特徵。他又指，研究馬克思主義，首先要擁護共產黨，反對共產黨就是反對馬克思主義，並指出沒有人性的人不可謂之「人」，沒有黨性的黨員不可謂之「黨員」。不過，他亦指出：「人最大的痛苦就是說一些自己都不相信的話。」

會後，同學們在孫熙國的帶領下參觀「北京大學與馬克思主義主題展覽」。同學們認真聽取講解，在展板前駐足觀看，「重溫習總書記5月2日來北大考察時的重要講話精神」。文章稱，學會亦於會後為同學發放了「習近平的七年知青歲月」，作為後續的學習材料。

（中央社）