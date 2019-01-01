新華社：《告台灣同胞書》主張一一實現　兩岸應反對台獨分裂活動

今天（1月1日）是大陸發表《告台灣同胞書》40周年紀念日。大陸官方新華社就此撰文，題為〈親愛的台灣同胞：今天是二〇一九年元旦！〉，指《告台灣同胞書》願景一一實現：「兩岸同胞應該共同努力，維護兩岸關係和平發展的政治基礎和正確道路，堅決反對各種形式的台獨分裂活動，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。」

2015年11月7日，國家主席習近平（右）與時任台灣總統馬英九在新加坡會面。（資料圖片）

1979年元旦，大陸全國人大常委會發表《告台灣同胞書》，宣示「祖國和平統一」方針，並提出通郵通航、探親訪友、參觀交流等政策主張。同時，大陸宣布停止炮擊大小金門等島嶼。

新華社一文指，自此以後兩岸交流有長足進展，先是於1992年11月，雙方各自以口頭方式表述，達成「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，是為「九二共識」。

指惠台措施增台企「獲得感」

該文繼而羅列各項史實：2001年1月，金門、馬祖與福建沿海地區的海上客貨運航線首次開通；2005年4月29日，時任中共總書記胡錦濤會見時任中國國民黨主席連戰，為國共兩黨領導人60年來首度會晤；2008年12月15日，兩岸實現海運直航、空運直航和直接通郵。

2015年11月7日，國家主席習近平與時任台灣總統馬英九在新加坡會面，新華社一文稱之為：「兩岸領導人開啟了一場具有里程碑意義的會晤，鞏固深化了，兩岸關係和平發展的共同政治基礎，翻開了兩岸關係歷史性的一頁。」去年大陸推出「31條惠及台胞措施」，官方指「給台資企業和台灣同胞帶來巨大機遇和實實在在的獲得感」。