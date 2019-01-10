【金正恩訪華】解讀新華社通稿　內媒：有四個細節與以往不同

新華社在周四（10日）刊發朝鮮領袖金正恩訪華的新聞通稿，內地微信公眾號「政知道」解讀全文，認為金正恩此行有四個細節與以往不同，包括金正恩與習近平在北京飯店會面、金正恩參觀北京同仁堂製藥廠亦莊分廠、金正恩的隨行人員組成，以及對朝鮮半島局勢有新表述。

習近平在北京飯店會見到訪的金正恩。（新華社）

第一個細節北京飯店，習近平周三（9日）上午在北京飯店會見金正恩，隨後就為其舉行午宴。而在去年3月，金正恩首次訪華，習近平是在釣魚台國賓館為其舉行午宴。《政知道》認為，北京飯店是北京「很了不起的地方」，歷史上與它有關的關鍵詞有「開國第一宴」、「中美建交」、「鄧小平」。1949年10月1日新中國成立後，中共領導人、解放軍高級將領等600多人就是在北京飯店出席第一次國慶招待會，是為「開國第一宴」；1972年時任美國總統尼克遜訪華，在簽署聯合公報、宣布中美關係正常化前夕，時任國務院總理周恩來是在北京飯店設宴招待；北京飯店是鄧小平在1984年親自題寫。

金正恩參觀同仁堂製藥廠。（法新社）

第二個細節是同仁堂，金正恩此行有參觀北京同仁堂制藥廠亦莊分廠，實地考察有關傳統工藝及現代化中藥加工生產線，《政知道》特別指出，同仁堂的名藥「安宮牛黃丸」，朝鮮本身亦有生產。此前金正恩兩次在北京展開其訪華行程，參觀項目均與中國的科技、經濟與社會有關。與此同時，金正恩去年在視察平壤製藥廠時，曾就進一步現代化改建平壤製藥廠下達任務，要求要把握世界製藥工業發展趨勢，繼續致力於積極採用先進技術。

金正恩有不少隨行人員。（法新社）

第三個細節是隨行人員，與中方相對固定的情況相比，金正恩的隨行人員略有變化，第三次及最新一次的訪華多了不少「新人」，分別是內閣總理朴鳳柱、科教部部長朴泰成及人民武力相努光鐵。金正恩胞妹、宣傳鼓動部第一副部長金與正亦頻頻露面。《政知道》認為，朝鮮的黨政軍代表人物均有陪同金正恩訪華，足以體現出朝鮮當局對此行的重視。

金正恩對於朝鮮半島局勢有新表述。（新華社）

至於第四個細節朝鮮半島局勢的新表述，《政知道》指習近平與金正恩的會談主要涉及三方面議題，分別是中朝關係、半島局勢以及各自國內形勢，「在此次訪華中，對於美朝關係，金正恩有一個新的表述」，即「朝方將繼續堅持無核化立場，通過對話協商解決半島問題，為美朝領導人第二次會晤取得國際社會歡迎的成果而努力。」此外，金正恩又提到朝方認為中國的發展經驗十分寶貴，希望多來中國實地考察交流，同樣是之前訪華沒有的新表述。

（政知道）