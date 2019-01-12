華為波蘭高管涉間諜活動被捕　內媒：中國或施制裁禁波蘭蘋果

華為駐波蘭銷售總經理王偉晶日前被波蘭國家安全局拘捕，被指涉嫌從事間諜活動。中國駐波蘭大使館及華為公司隨即作出回應，前者更表示高度關註，已第一時間約見波蘭外交部要求盡方進行領事通報。 有內地傳媒分析事件有三個細節意味深長，不但反映對華為的政治追殺仍在繼續，且已非華為一人之力能解決，更暗示中國或會出手制裁以助華為，「波蘭蘋果可能更不好賣了」。

華為駐波蘭銷售總經理王偉晶日前被波蘭國家安全局拘捕，被指涉嫌從事間諜活動。（網上圖片）

報道指，第一個細節是波蘭顯然「蓄意已久、突然下手」，因為王偉晶被捕後，當局立即就搜查華為在當地的辦公室，隨後就對外宣布其涉嫌從事間諜活動，將會先被拘押3個月，並面臨最高10年的刑期，「既然是間諜工作，多少還牽涉到政府，那波蘭應該也對中波關係惡化做好了某種準備」。

第二個細節是整件事的特殊背景，「對華為來說，現在最不想捲入的，就是涉及安全、洩密間諜之類的麻煩，但最怕甚麼，偏偏還就來甚麼」。波蘭對華為的指控無疑會令其聲譽遭受巨大打擊，即使最終能證實清白，形象卻已被「狠狠一刀」。

國家主席習近平曾與波蘭總統一起品嚐波蘭蘋果。（資料圖片）

至於第三個細節則是「現在的波蘭不是以前的波蘭」。雖然波蘭與中國建交70年，但自從前蘇聯解體後，波蘭已成為與美國親密的「新歐洲」成員國之一，「波蘭出手，真不排除是美國暗示，波蘭挺身而出，兩肋插刀」。值得一提是，波蘭國家情報機關發言人在推特上公布被捕人士的身份時，特別標註了美國中情局、聯邦調查局、國務院等6個部門，惹來猜測。

報道認為，華為是「屋漏偏逢連夜雨，船破又遭頂頭風」，繼孟晚舟事件後，如今在波蘭又出現麻煩，反映一是美國對華為的政治追殺仍在繼續，二是整件事已小事化大，已非華為能獨自解決，甚至中國政府或會再度出手介入，令世界最大蘋果出口國的波蘭難以開拓中國市場。

（牛彈琴）