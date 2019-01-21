【新疆再教育營】外交部回應逃美維族女子指控：別有用心的謊言

1月21日，中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會，就美國CNN的報道回應記者提問，指文中維吾爾族婦女米日古麗．圖爾蓀（Mihrigul Tursun）的「親身經歷」純屬虛構：「是完全不符合事實的，完全是別有用心的謊言。」 米日古麗．圖爾蓀在2018年11月28日在美國國會一證會上作為證人，講述新疆警方將其關在一間有50多名女子的牢房，並在關押期間目睹9名女子死亡。米日古麗亦指，其一子在烏魯木齊兒童醫院死亡，她「未被告知其子入院治療原因」。早前有報道指她現年29歲，目前定居美國。

中國外交部發言人華春瑩。（外交部官網）

華春瑩稱，米日古麗原是新疆巴州且末縣居民。2010年8月與一名伊朗人在中國登記結婚。2012年1月，她在埃及與一名埃及人登記結婚，其後育有3名孩子，分別是木俄子、艾林娜和木艾子，其中木俄子和艾林娜2015年10月在中國落戶。

被指「涉嫌煽動民族仇恨和民族歧視」

2018年3月，米日古麗的丈夫告知縣公安局，其妻已加入埃及國籍，中國當局隨即應要求註銷米日古麗、木俄子和艾林娜的戶籍。4月22日，米日古麗夫婦攜同木俄子和艾林娜，持埃及護照離境。

華春瑩又指，2017年4月21日，米日古麗因「涉嫌煽動民族仇恨和民族歧視」，遭縣公安局刑事拘留，其間確診患有傳染病，當局「出於人道主義考慮」，於2017年5月10日撤銷其「強制措施」。

Mihrigul Tursun（右）親述經歷被關押在「再教育營」中的經歷。（美聯社）

華春瑩：從未被關押、收監或收教

華春瑩稱，除了這20天刑事拘留外，米日古麗在中國期間是完全自由的。米日古麗從來沒有被烏魯木齊警方關押，從來沒有被收監，從來沒有在任何職業技能教育培訓中心被收教。

至於「兒子死亡」一事，華春瑩指是純屬虛構。據華春瑩的版本，木俄子曾因患肺炎、腦積水、右側腹股溝斜疝等疾病，於2016年數度由米日古麗本人及其家人送至新疆烏魯木齊市兒童醫院住院治療，至2018年4月木俄子已隨同父母，持埃及護照離開中國。