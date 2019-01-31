【宮鬥劇停播．分析】慎防極左思潮與官僚主義合流　限制文化發展

北京市委機關報《北京日報》批判宮鬥劇的專家文章引起軒然大波，內媒30日（周三）更報道稱，「宮鬥劇確實正在陸續撤出衞視螢幕」，內地各衞視都已接獲上級通知。 涉事文章上綱上綫，反映著當今中國的一種「極左思潮」；而官僚為避免招惹麻煩，用粗糙的手法將宮鬥劇一禁了之，這又反映官僚主義的問題。當極左思潮與官僚主義合流時，將對中國的文化發展造成巨大破壞。

東方衞視已停播《如懿傳》，換成時裝職場劇《幕後之王》。（《每日經濟新聞》）

題為《宮廷文化的負面影響不容小覷》的涉事文章列舉了宮鬥劇五大「罪狀」，當中批評宮鬥劇「不吝美化帝王臣相，淡化今朝英模光輝」，稱宮鬥劇「以封建社會的帝王將相為偶像，會潛移默化地侵蝕人們的靈魂」，又稱影視文藝作品應該與「弘揚社會主義核心價值觀相向而行」。

近年來隨著宮鬥劇掀起熱潮，社會上確實有大量反思和批判之聲，但通常就事論事，就作品的質素與表現形式等展開研討，這均屬正常的公共討論。但這篇「黨八股」文章卻上綱上綫，將文藝影視批評上升為政治和意識形態問題，讀起來頗有文革時代的政治批判之風，大有要將這些民眾喜愛的影視題材扣上帽子一棍子打死的勢頭。

內媒報道稱，內地有電視台停播《延禧攻略》（左）及《如懿傳》（右）。（網絡圖片）

極左思潮從未消失 慎防歷史重演

這種文章可說是極左思潮的一種表現，反映出其對一切舊文化舊思想舊制度不加區分地完全否定，以表明堅定的「徹底革命」姿態。回顧中共歷史，由延安整風，至建政初期的反右運動，甚至後來的文化大革命，無一不是在文藝領域發難，並將「討論」引向了政治路綫之爭及政治鬥爭，誘發一而再再而三的災難性後果。現在極左文章已經在官媒出現了，又有傳各衞視開始停播宮鬥劇，人們憂慮的是歷史悲劇會否重演。

極左思潮在文革後雖然得到遏制，但事實上從未從社會上消失。相反，中國改革開放40年，儘管成就不少，但發展中滋生之社會貧富分化、貪腐橫行，刺激了極左力量的回潮。從學界到政界，警惕極左思潮死灰復燃的聲音不在少數。極左思潮是一種值得警惕的危險傾向。

1965年，姚文元在報章上發表《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》一文，被視為揭開了文化大革命的序幕。（網絡圖片）

「寧左勿右」處事粗糙 必須更正

另一個值得警惕的傾向是官僚主義。數千年以來，中國擁有完整的文官官僚體系，以秩序和權力為最高原則的龐大官僚體系的運行法則甚至延續至今。在官僚主義之風影響之下，官僚往往不願了解民情，又怕負責任，只顧自己利益，民眾很難相信這樣一套官僚體系會有效而充分地尊重民意。

而官僚主義的背後其實是對國家權力的絕對崇拜。當那些坐在辦公室裏審查影視作品的官僚看到一些批評宮鬥劇的「黨八股」文章刊登在官媒時，他們也許為了避免招惹麻煩，故採取「寧左勿右」的態度，索性將宮鬥劇一禁了之。這種粗糙和不負責任的處事手法無疑必須更正。

現在極左思潮的文章出來了，官僚主義更有與其合流之勢，若不及早改正這兩股歪風，將來民眾恐怕只能在電視上看到主旋律劇，這必會對中國的文化發展及影視事業發展造成巨大破壞。