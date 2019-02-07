【流浪地球】3天票房逾5億　官媒轉載影評勁讚：承載中國文化內核

中國科幻電影《流浪地球》在大年初一（5日）上映後隨即成為市場新寵，截至周四（7日）電影票房已大收超過5億元（人民幣．下同）。 一篇名為「果然，能這樣拯救地球的，只有中國人」的《流浪地球》相關評論文章近日在內地網上廣為流傳，更接連獲官媒如《人民日報》、《環球時報》轉載。

《流浪地球》上映3天票房就勁收超過5億元。（視覺中國）

文章一開始就認為，《流浪地球》注定要載入中國科幻電影，甚至世界科幻電影的史冊。《流浪地球》不但特技效果令人滿意，更包含中國科幻的核心價值觀，「這裏沒有強調甚麼『犯我中華者雖遠必誅』也沒有強調甚麼『中國人拯救世界』的情節」，最後結局雖然仍然是由中國人提出並負責執行，「但是整個流浪地球計劃是全人類群策群力的結果」、「中國科幻的內核：全人類為一個命運共同體」。

文章認為《流浪地球》注定要載入中國科幻電影，甚至世界科幻電影的史冊。（視覺中國）

文章表示，中國科幻與歐美科幻的核心價值觀向來不同，「我們看慣了『一人開掛，拯救人類』的歐美好萊塢（荷里活）科幻片，我們也看膩了各種『不到最後一秒絕對不剪斷炸彈電線』的俗套劇情，我們也看煩了各種『不，為了愛情，我可以不要一切』的男主救女主而把全人類置於危險境地的惡俗情節」，而《流浪地球》就是當今的一股清流。

文章指出，《流浪地球》包含一種理念，「一種將全人類團結在一起『集中力量辦大事』的理念，為了同一個目標『讓地球和人類活下去』」。《流浪地球》雖然是中國的科幻電影，但完全沒有突顯出「中國」的地位，「可以說作者甚至在可以弱化中國人的身份，而是把整個人類當做一個命運共同體在撰寫」。

文章指《流浪地球》表面上是一部科幻片，其實承載著許多中國文化的內核。（視覺中國）

文章在最後更直言，《流浪地球》表面上是一部科幻片，其實承載著許多中國文化的內核，例如有「國破山河在」的悲愴及「匈奴未滅何以家為」的氣魄。中國人不會認命，中國的科幻電影就像在《流浪地球》出現過的問題「我們是否有勇氣，帶著地球去流浪？」一樣永不服輸，永遠相信希望。

（北美留學生日報）