【流浪地球】Netflix購全球播放權　新華社：好故事超越文化藩籬

國產科幻電影《流浪地球》獲得票房口碑雙豐收，亦在海外名聲大噪。美國串流影片平台Netflix當地時間周三（20日）宣布購入《流浪地球》全球播映版權，將譯成28種語言，在超過190個國家和地區播放。 中國官媒《新華社》今天（22日）發表評論文章指出，Netflix「牽手」《流浪地球》證明好的故事可以超越文化藩籬，引發世界觀眾的「同頻共振」，而該作兼具商業價值和全球傳播潛力，令中國科幻電影跨出邁向世界的新步伐。

Netflix在官網宣布即將全球播映華語科幻電影《流浪地球》。（Netflix截圖）

文章指出，《流浪地球》逾40億元人民幣的全球票房，以及不俗的海外口碑，都證明中國科幻的產業化和影視化正邁開令人期待的步伐，這是中國科幻電影的良好發端，亦增強中國科幻電影創作者與世界一流同行競爭的信心。

文章認為，好的故事可以「超越文化藩籬，展現共通人性，撥動共同心弦」，影片對人類共同命運和未來家園的思考正正引發中外觀眾共鳴，其蘊含的中式審美意趣和思想價值，傳遞的文化深度和精神厚度，讓愈來愈多全球受眾看到不同於荷里活和西方世界的敘事風格，展現出獨特的東方魅力。

+ 8 + 7 + 6

倡科幻產業擯棄單一視角

影片中人類面對共同災難攜手應對挑戰，文章認為，這種對故土家園的眷戀，對人類共同命運的體察和擔當，帶給海外受眾耳目一新的啟示。在多元的世界，中國科幻和中國文化產業應以此為鑒，摒棄狹隘的單一視角，擁抱更加豐富的價值觀，方能激盪更多的靈感和思考，呈現更加絢爛多彩的文化圖景。

文章最後指，人們期待在不久的未來，中國科幻能以更具創新力的表達，展現中國人獨具的文化價值和精神氣質，為世界提供更豐富的審美可能，講出更精彩的人類故事。

（新華社）