【最高法卷宗丟失】政法委機關報評案件：調查結果還司法以公信力

中央政法委牽頭的聯合調查組周五（22日）公布「陝北千億礦權案」卷宗丟失等問題調查結果，顯示「卷宗丟失」正是承辦此案的法官王林清本人故意所為，原因是他對最高人民法院（以下簡稱「最高法」）的前期積怨，以及對該案審判過程心生不滿等。 中共政法委員會機關報《法制日報》周六（23日）發表題為《用事實回應公眾關切》的評論稱，「聯合調查組用事實說話，還原了真相，也擦亮了公眾的眼睛」，又強調聯合調查組靠事實「還司法以公信力」。

王林清接受央視新聞電視採訪，承認自己偷拿卷宗，一為洩憤，二為阻止別人辦案。（CCTV影片截圖）

《法制日報》的評論稱，聯合調查組發布的信息，用充分的事實、確實的證據、詳盡的過程，將整個問題的原貌客觀真實地呈現在公眾面前，任何一個不預設立場的人都會由衷信服。事情至此，水落石出，真相大白。

評論又指出，「卷宗丟失」這一出「鬧劇」使心懷善良、呼喚正義的人們倍受震撼、倍感受傷，也給網絡時代的人們上了沉重的一課：無論你的初衷是多麼良善，你的初心是多麼正義，對此類「戲碼」也要擦亮眼睛，給法律檢驗多一些耐心、多一些理性的空間。

《法制日報》的評論稱，聯合調查組靠事實「還司法以公信力」。（資料圖片）

《法制日報》的評論又稱，王林清演的這場「戲」出於對單位的積怨，借挑起公眾對最高法院司法權威和公信力的質疑而發洩心中的不滿。而正是靠事實說話，聯合調查組也還了司法以公信力。

評論最後提到，這次牽動輿論的「案卷丟失」事件，最終由聯合調查組的權威調查結論一錘定音，歸於平靜。而這其中揭示出的種種問題值得沉思，諸多教訓值得汲取。

（法制日報）