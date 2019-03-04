【2019兩會】習近平看望政協文藝社科界委員：展示好中國發展進步

國家主席習近平今日（4日）下午看望了參加全國政協十三屆二次會議的文化藝術界、社會科學界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。 習近平強調，中國特色社會主義進入了新時代，要把當代中國發展進步和當代中國人精彩生活展示好，把中國精神、中國價值、中國力量闡釋好。

習近平對文化藝術界、社會科學界政協委員表示，中國特色社會主義進入了新時代，要把當代中國發展進步和當代中國人精彩生活展示好。（影片截圖）

習近平稱，希望委員承擔記錄新時代、書寫新時代、謳歌新時代的使命，勇於回答時代課題，從當代中國的偉大創造中發現創作的主題，描繪這個時代的精神圖譜，為時代畫像、為時代立傳、為時代明德。

習近平強調，一切有價值、有意義的文藝創作和學術研究，都應該反映現實，都應該有利於解決現實問題、回答現實課題。希望委員把當代中國發展進步和當代中國人精彩生活表現好展示好，把中國精神、中國價值、中國力量闡釋好。哲學社會科學研究要立足中國特色社會主義偉大實踐，提出具有獨創性的理論觀點。

習近平又指，今年是新中國成立70周年，希望委員深刻反映70年來黨和人民的奮鬥實踐，深刻解讀新中國70年歷史性變革中所蘊藏的內在邏輯，講清楚歷史性成就背後的中國特色社會主義道路、理論、制度、文化優勢，更好用中國理論解讀中國實踐，為黨和人民繼續前進提供強大精神激勵。

（央視網）