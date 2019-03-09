達賴接受專訪：只有我代表600萬藏人　中國選擇繼承人不會被認可

時值流亡印度六十周年前夕，達賴喇嘛日前在印度北部山城達蘭薩拉接受美國《時代》（TIME）雜誌專訪，就達賴喇嘛制度的延續做出評論。他指出，將來在他離世後的2、3年內，中國或會選擇一名達賴喇嘛轉世， 如同他們選擇班禪喇嘛那樣，但這樣的選擇決不會獲得藏人認可。

達賴喇嘛（圖中）接受美國《時代》（TIME）雜誌專訪，就達賴喇嘛制度的延續做出評論。（路透社／資料圖片）

達賴喇嘛指出，早在1969年他就曾表示，應依照藏人意願決定達賴喇嘛制度是否延續。他說，既然達賴喇嘛體系是從某時刻開始，就註定會於某時刻結束，「那麼就讓其停止吧，完全沒有問題！」

他強調，西藏六百萬藏人信任自己，只有達賴喇嘛能代表六百萬藏人，其他誰都無法代表。他又指如今一些中國人希望深入了解達賴喇嘛，部分地區已對藏傳佛教和藏人稍有寬容，或許2、3年後事情會有改變。他還說，自己已卸下政治權責，而且非常誠懇地想要為中國的佛教徒服務，以此來推動中國的「道德宗旨復興」。

對於達賴喇嘛轉世，中國外交部發言人華春瑩去年4月27日曾表示，作為藏傳佛教特有的傳承方式，這一轉世系統已有幾百年的歷史，「應當遵循宗教儀軌、歷史定制和中國法律法規，不是由誰說了算，更不是由任何不相干的外國說了算。」

中國外交部發言人華春瑩曾表示：「達賴喇嘛轉世應當遵循宗教儀軌、歷史定制和中國法律法規，不是由誰說了算。」（資料圖片）

籲美國帶頭關切全球性問題

達賴又批評美國總統特朗普（Donald Trump）的「美國第一」言論，認為美國是自由世界的領導者，應帶頭嚴肅關切全球性問題。

達賴強調，包括全球氣候變化問題在內的許多困頓，都是由人類自己所造成的。「我們的國家」、「他們的國家」、「我的宗教」、「他的宗教」，正是因為這些觀念而製造出各種問題。「解決這些問題的唯一方法，就是提倡人類一體性理念，因為我們必須共同生活在這個地球上。」

（綜合報道）