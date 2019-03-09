紀念西藏民主改革60周年　官媒：達賴是分裂主義反動陣營的總頭子

今年是西藏民主改革60周年，西藏將於3月28日迎來第10個百萬農奴解放紀念日。內地官媒近日就西藏發展成就、脫貧成果、人文變化等作出多個報道，並播放涉藏紀錄片。分析人士認為，這既是讓中外人士更了解現在的西藏，亦是為紀念西藏民主改革60周年造勢。 官媒《西藏日報》周五（8日）發表評論文章指出，達賴喇嘛扮演着「分裂主義反動陣營總頭子」的角色。台灣陸委會則發表聲明指，中國大陸應「革心易行，認真省思西藏抗暴的重要啟示，落實保障藏人之人權及信仰自由。」

中國官媒《西藏日報》發表評論文章指，達賴喇嘛（圖中）是分裂主義反動陣營的「總頭子」。（路透社／資料圖片）

西藏日報指出，十四世達賴是舊西藏政教合一的封建農奴制度的「總頭子」。在舊西藏政教合一的封建農奴制社會中，十四世達賴處於政教特權的最高位置；作為舊西藏最大農奴主，達賴對西藏人民的悲慘命運負有不可推卸的責任，西藏和平解放後，他卻對人民的願望熟視無睹，於1959年公然發動全面武裝叛亂，企圖阻止民主改革，阻止滾滾向前的歷史車輪。

文章續指，達賴叛亂失敗逃往國外後，組建不被任何國家承認的所謂流亡政府，將封建農奴主階級的殘渣餘孽糾集起來，長期在境外有組織有計劃地進行圖謀西藏獨立的分裂活動，「逢喜事必鬧、逢大事必擾」。

西藏百萬農奴解放紀念日（3月28日）是中國政府於2009年設立的節日，旨在紀念1959年至1961年官方推行的西藏民主改革。 惟部份西藏人認為，此節日意在針對流亡藏人設立的3月10日西藏人民起義日，後者是紀念1959年藏區騷亂（中國官方稱「西藏叛亂」）。

文章說，在中國共產黨領導下，西藏人民用自己的雙手推翻了封建農奴制度，正譜寫中華民族偉大復興的西藏篇章，是社會主義新西藏好，還是封建農奴制度的舊西藏好，西藏人民用自己的親身經歷給出了答案。