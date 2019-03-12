【2019兩會】最高檢、最高法工作報告：依法公訴、審理孫政才案

全國兩會正在北京舉行，今天（12日）上午，最高人民檢察院檢察長張軍和最高人民法院院長周強分別作工作報告。在報告中，兩人針對職務犯罪案件都作了匯報。

最高檢工作報告提到，檢察機關去年積極參與「百名紅通人員」追逃。圖為「紅通人員」之一的蔣雷回國自首。（資料圖片）

最高檢：去年受理監委移送職務犯罪1.6萬人

張軍作最高檢工作報告時說，檢察系統配合國家監察體制改革一年來，監檢銜接配合順暢，互相制約原則有效落實。會同國家監察委員會制定辦理職務犯罪案件工作銜接、證據收集審查等規範。全國檢察機關受理各級監委移送職務犯罪16092人，已起訴9802人，不起訴250人，退回補充調查1869人次，不起訴率、退查率同比分別下降9.5%和37%。

張軍說，2018年檢察機關依法對孫政才、王三運等32名原省部級以上人員提起公訴。積極參與許超凡、蔣雷等「百名紅通人員」追逃，會同有關部門發布公告，敦促外逃人員投案自首。指導地方檢察機關對17件職務犯罪嫌疑人逃匿、死亡案件啟動違法所得沒收程序，涉案贓款必須追回。

最高法工作報告中提及，人民法院去年依法審理了孫政才等重大職務犯罪案件。（影片截圖）

最高法：依法審理孫政才等職務犯罪大案

周強在最高法工作報告中說，2018年各級法院審結貪污賄賂、瀆職等案件被告人原為省部級以上幹部的18人，廳局級339人，縣處級1185人。

周強表示，人民法院嚴懲貪污賄賂等腐敗犯罪。依法審理孫政才等重大職務犯罪案件，審結貪污賄賂、瀆職等案件2.8萬件3.3萬人，加大對行賄犯罪懲治力度，判處罪犯2466人，與國家監委等聯合發布公告，敦促職務犯罪境外在逃人員投案自首，配合做好境外追逃追贓工作。依法適用沒收違法所得程序，裁定沒收「紅通33號」黃艷蘭等違法所得，對腐敗分子形成有力震懾。

（澎湃新聞）