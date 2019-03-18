國新辦發表新疆反恐問題白皮書：保障人民權利、符合維護人權宗旨

新疆反恐、人權、再教育營等問題是近期國際關注的焦點。國務院新聞辦公室18日發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書。白皮書說，新疆依法開展反恐怖主義和去極端化鬥爭，有效遏制了恐怖活動多發頻發勢頭。白皮書又說，中國在新疆的反恐鬥爭完全符合聯合國打擊恐怖主義、維護基本人權的宗旨和原則。

白皮書說，恐怖主義是人類社會的公敵，是國際社會共同打擊的對象。中國政府反對一切形式的恐怖主義、極端主義，對任何宣揚恐怖主義、極端主義，組織策劃實施恐怖活動，侵犯公民人權的行為，依法嚴厲打擊。

白皮書指，一段時間以來，中國新疆地區深受民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力的疊加影響，恐怖襲擊事件頻繁發生，對各族人民生命財產安全造成極大危害，嚴重踐踏了人類尊嚴。白皮書說，新疆「採取果斷措施，依法開展反恐怖主義和去極端化鬥爭，有效遏制了恐怖活動多發頻發勢頭，最大限度保障了各族人民群眾的生存權、發展權等基本權利」。

白皮書又說，中國是社會主義法治國家，尊重和保障人權是中國的憲法原則。白皮書稱，新疆的反恐怖主義和去極端化鬥爭，「是國際社會反恐怖鬥爭的重要組成部分，完全符合聯合國打擊恐怖主義、維護基本人權的宗旨和原則」。

（新華社）