新華社：蔡英文以「維持現狀」之名行「兩國論」之實

官媒新華社19日（周二）發表題為「『維持現狀』說的『兩國論』底色」的評論文章，指出台灣總統蔡英文與民進黨當局破壞兩岸關係現狀有三大罪狀，又表示蔡英文一直以來的所作所為，已暴露其「維持現狀」說的「兩國論」底色，實是以「維持現狀」之名行「兩國論」之實。

蔡英文早前接受日媒專訪，表明希望台日能就安保問題直接對話。新華社的文章指蔡英文主動充當外部勢力反華的棋子。（中央社）

新華社的文章指出蔡英文與民進黨當局破壞兩岸關係現狀有三大罪狀。一是蔡英文口口聲聲說「維持現狀」，但上台近3年來，始終不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，導致兩岸關係處於冰凍狀態，聯繫溝通和協商機制中斷，經濟合作制度化進程停滯，各領域交流合作放緩，兩岸民眾切身利益受到損害。

二是民進黨上台後不斷操弄「去中國化」議題，從清明節取消遙祭黃帝陵、降低鄭成功收復台灣祭典規格、鼓吹推動「故宮台灣化」，到新歷史課綱大幅縮減中國史、《開羅宣言》不列入教材，再到縱容「台獨」勢力推動「東京奧運正名公投」，種種做法均意圖割裂兩岸之間的歷史、文化聯繫，改變兩岸同屬一中，破壞兩岸民眾感情。

三是蔡英文與民進黨當局主動充當外部勢力反華的棋子，嚴重破壞兩岸互信：提升美台交往層級、加強與美軍事合作、主動提出與日本進行「安保對話」；在接受外媒採訪時極力渲染台海軍事緊張氣氛，妄言「中國武力威脅是區域性甚至全球性的」，挑唆其他國家「共同站出來」對大陸施壓。

新華社：蔡形塑「兩岸兩國」的「新語境」

文章又表示，蔡英文一方面否認兩岸同屬一個中國，應共同謀求國家統一，另一方面又大肆兜售「中華民國台灣」這一來歷不明、毫無法理依據的新名詞，形塑「兩岸兩國」的「新語境」。蔡英文的所作所為，已自動暴露其「維持現狀」說的「兩國論」底色。

（新華社）