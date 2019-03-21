英擬派航母赴南海　中國駐英大使撰文批「炮艦外交」「橫行自由」

英國國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）上月曾表示，皇家海軍將派遣最新的航母「伊利沙伯女王」號（HMS Queen Elizabeth）前往南海地區，到爭議海域展示英國的「硬實力」。 針對此，中國駐英國大使劉曉明周三（21日）在英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）發表署名文章＜「砲艦外交」損害和平＞，不點名批評英國執意打著「航行自由」旗號派軍艦去南海，實際上是「橫行自由」。

中國駐英國大使劉曉明在英國報刊發表署名文章＜「炮艦外交」損害和平＞。（中國駐英大使館網站）

劉曉明指出，個別域外國家放著300多萬平方公里的廣闊水域和暢通的國際航道不走，非要抵近中國島礁海域，甚至非法闖入中國領海。這些行徑公然侵犯中國主權和海洋權益，蓄意挑撥中國與地區國家關係，刻意製造地區緊張局勢，完全是赤裸裸的「冷戰思維」和「炮艦外交」。

他強調，如果一國憑藉自己有幾艘遠洋軍艦，就跑到別國「家門口」橫衝直撞，那麼國際公理和國際秩序何在。「這根本不是什麼『航行自由』，而是『橫行自由』」

劉曉明還說，南海要和平不要衝突，要穩定不要動盪。這不僅符合地區國家利益，也符合世界各國的利益。他勸告域外國家應當看清大勢，順應民心，多做有利於南海和平穩定的事，而非相反。

英國國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）上月11日表示，皇家海軍最新的航母「伊利沙伯女王」號（HMS Queen Elizabeth）2021年將巡弋太平洋爭議海域等地區，以展示英國的「硬實力」。（路透社）

英國國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）上月11日表示，將派「伊利沙伯女王」號到中東、地中海，甚至到有爭議的南海，揚言英國必須對抗「藐視國際法」的國家，以免英國淪為「紙老虎」。他還稱，脫歐是英國史上最偉大的時刻，必須趁機鞏固全球地位和增強軍備力量，應對中俄威脅。

當時有英媒報道稱，因為韋廉信的不當言論，財相夏文達（Philip Hammond）原定的訪華計劃被取消。前財相歐思邦（George Osborne）則批評韋廉信進行過時的「炮艦外交」。