【韓國瑜出訪．懶人包】獲高規格接待、簽53億訂單　成果一文睇晒

高雄市長韓國瑜一連5日訪問香港、澳門、深圳和廈門，並於周四（28日）早上返台。回顧他今次「拚經濟之旅」的成果，不僅受到陸港澳官員的高規格接待，更簽署總值約53億新台幣（折合13.4億港元）的訂單，可謂收穫頗豐。

首位進入中聯辦大樓的台灣縣市首長

韓國瑜22日抵達香港，展開首站出訪行程，先與特首林鄭月娥會晤，是台灣第4位與香港特首會面的歷任地方首長，亦創下台灣南部地區歷任首長中的首位。

韓國瑜同日下午造訪香港中聯辦，與中聯辦主任王志民會面，成為台灣首位訪問中聯辦的地方首長。在緊接着的澳門行程中，韓國瑜則先後與特首崔世安、中聯辦主任傅自應會面。

高雄市長韓國瑜25日會晤國台辦主任劉結一。（中央社）

在深圳和廈門訪問期間，韓國瑜還會見了廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中、國台辦主任劉結一、廈門市委書記胡昌升，以及廈門市長莊稼漢等官員。單就與市委書記會面而言，就已打破台北與上海城市交流時，台北市長柯文哲與上海市長會面的層級。

不過這樣高規格的接待在台灣內部引發爭議，台灣陸委會日前指出，將研議韓國瑜行程是否違反兩岸條例，最高將處以50萬新台幣（約合12.7萬港元）的罰款。