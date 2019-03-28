【韓國瑜出訪．懶人包】獲高規格接待、簽53億訂單　成果一文睇晒

撰文：姜庚宇
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高雄市長韓國瑜一連5日訪問香港、澳門、深圳和廈門，並於周四（28日）早上返台。回顧他今次「拚經濟之旅」的成果，不僅受到陸港澳官員的高規格接待，更簽署總值約53億新台幣（折合13.4億港元）的訂單，可謂收穫頗豐。
韓國瑜3月22日下午到訪香港中聯辦，與中聯辦主任王志民會面。（中聯辦網頁）
首位進入中聯辦大樓的台灣縣市首長
韓國瑜22日抵達香港，展開首站出訪行程，先與特首林鄭月娥會晤，是台灣第4位與香港特首會面的歷任地方首長，亦創下台灣南部地區歷任首長中的首位。
韓國瑜同日下午造訪香港中聯辦，與中聯辦主任王志民會面，成為台灣首位訪問中聯辦的地方首長。在緊接着的澳門行程中，韓國瑜則先後與特首崔世安、中聯辦主任傅自應會面。
高雄市長韓國瑜25日會晤國台辦主任劉結一。（中央社）
在深圳和廈門訪問期間，韓國瑜還會見了廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中、國台辦主任劉結一、廈門市委書記胡昌升，以及廈門市長莊稼漢等官員。單就與市委書記會面而言，就已打破台北與上海城市交流時，台北市長柯文哲與上海市長會面的層級。
不過這樣高規格的接待在台灣內部引發爭議，台灣陸委會日前指出，將研議韓國瑜行程是否違反兩岸條例，最高將處以50萬新台幣（約合12.7萬港元）的罰款。
韓國瑜22日出席由中華出入口商會舉行的友好合作協議簽署暨高雄市經貿介紹會。（洪嘉徽攝）
與香港簽約金額逾26億冠4市
回顧韓國瑜此行的經貿成果，他在4地一共簽署了總值約53億新台幣的訂單，其中與香港的簽約金額更高居首位，達到26.71億新台幣（約合6.79億港元），超越其他3地合約金額的總和。
|到訪城市
|簽約總額（億新台幣）
|商品類目
|簽約對象
|香港
|26.71
|農漁產品
|香港中華出入口商會、北京本來工坊科技有限公司、上海榮厚科技有限公司、北京華國禾美商貿有限公司、好果雲富睿網絡科技（上海）有限公司、港澳台灣同鄉會、中國森林有限公司等
|澳門
|7.3
|農產鮮果蔬菜及其加工品、漁產品及其加工品、花卉
|澳門供應商聯合會、永利集團等
|深圳
|9.2
|農產鮮果蔬菜及其加工品
|深圳市海吉星國際農產品物流管理有限公司等
|廈門
|9
|農產鮮果、秋刀魚及魷魚
|
廈門鑫金鷺果蔬貿易有限公司、廈門市桑貝商貿有限責任公司、廈門兩岸農產品貿易有限公司等