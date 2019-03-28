陳水扁FB發25分鐘影片轟韓國瑜：當選總統的話解放軍就進來

高雄市長韓國瑜一連5日訪問香港、澳門、深圳和廈門，民進黨在批評韓國瑜方面毫不手軟，就連正保外就醫的台灣前總統陳水扁也加入戰局，於26日（周二）晚上在Facebook上發布25分鐘長的影片砲轟韓國瑜。 陳水扁指韓國瑜出賣台灣換來訂單，又指如果韓國瑜當選總統的話，解放軍就會進來，到時候「大家一起死」。

韓國瑜25日會晤國台辦主任劉結一，表態強烈支持九二共識。陳水扁指這等於是接受了一中原則與一國兩制。（中央社）

韓國瑜在與大陸國台辦主任劉結一會談時，表態強烈支持九二共識。陳水扁表示，韓國瑜支持的九二共識是不存在的，這等於是接受了大陸國家主席習近平的一中原則與一國兩制。他對於韓國瑜出訪所拿到的訂單也不以為然，認為根本是「用經濟包裝政治」，「出賣台灣換來的訂單小錢，還能要嗎？」

陳水扁又指，韓國瑜不僅和劉結一見面，也進了香港的中聯辦，他痛罵說：「韓國瑜不要再騙了！不要騙了善良的高雄人，當上市長不夠，還要再騙憨厚的台灣人選總統。」陳水扁更說：「如果讓韓國瑜不幸當選總統，發大財就是解放軍進來，大家一起死！」

對於陳水扁狂轟韓國瑜，台灣名嘴羅友志諷刺說：「溫馨提醒：您當總統，我們都活下來了喔！」

陳水扁在Facebook上發布25分鐘長的影片砲轟韓國瑜。（影片截圖）

陳水扁之子陳致中狀告韓涉「外患罪」

據早前報道，台灣高雄市議員、陳水扁之子陳致中27日（周三）到法院控告韓國瑜涉「外患罪」，韓國瑜於同日則妙答，指陳致中應該去法院自首自己「外遇」。韓國瑜指的是2010年陳致中被爆出嫖妓，起初陳致中信誓旦旦否認，不過隨著開庭調查，法官最後認定陳致中敗訴，依照證據顯示，陳致中有找過應召女去酒店。

韓國瑜27日回應陳致中控告其涉「外患罪」一事，指陳致中應該去法院自首自己「外遇」。（高雄市政府提供）

韓國瑜又指陳致中的舉動很無聊，也強調希望兩岸和平多交往，而不是在政治上噴口水，他說未來十個月台灣將面臨總統選舉的政黨大亂鬥，他希望多拼經濟。

（綜合報道）