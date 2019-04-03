【日本新年號】官媒：「令和」源於中國經典　十萬年也難「脫中」

日本政府周一（4月1日）公布新年號「令和」，將於5月1日正式採用。「令和」出自日語詩歌總集《萬葉集》，也是日本自從有年號以來，首次採用出自日本古籍的年號。 然而，具有中國官方背景的政論公眾號「牛彈琴」表示，日本古詩是在中國詩歌熏陶中成長的，而「令和」的源泉在中國經典，因此日本年號要「脫中」，「100000+年都不成，除非不用漢字。」

「牛彈琴」認為安倍意在顯示日本的文化獨立，有很深的政治寓意，但事實卻不如他所願。（資料圖片）

安倍晉三曾表示，「令和」選自日本古籍《萬葉集》，象徵日本豐富的國民文化和悠長傳統的古籍。對此，「牛彈琴」認為安倍意在顯示日本的文化獨立，有很深的政治寓意，但事實卻不如他所願。

「牛彈琴」寫道，雖然日本稱「令和」源自《萬葉集》的「於時初春令月，氣淑風和」，但日本古詩是在中國詩歌熏陶中成長的，詩人遣詞造句受到中華文化的影響，「翻翻中國經典，源泉在前頭」。比如，早在東漢張衡的《歸田賦》中，就有「於是仲春令月，時和氣清」的句子，《禮記·經解》中亦有「發號出令而民說謂之和，上下相親謂之仁」一句，「這個『令和』的內涵，感覺更好一些。」

文章直言，日本年號要「脫中」，「100000+年都不成，除非不用漢字。」

「表為日本心，實為大漢魂」

「牛彈琴」又指，文化這東西，剪不斷，潤物無聲，極具穿透力，「表為日本心，實為大漢魂。」安倍自以為是「脫中」了，其實更顯露中國文化的影響力，只要使用漢字，就脫不開中華文化的汪洋大海。哪怕不用漢字，儒家文化思想，也是如影隨形的。但如果中國文化一直有魅力，日本就不可能放棄漢字。

文章表示，中國要有文化自信，思考怎樣令文化更有影響力，不愧對於先人，「不能小覷了安倍，這個日本政壇不世出的政治家；但中華文化持久的魅力，卻是任何一個政治家無法匹敵的。」