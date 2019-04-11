起底視覺中國：被批評借侵權之名謀暴利　7年涉逾千宗訴訟

黑洞照片的版權爭議令視覺中國深陷危機，公司亦被人起底，其是國內首屈一指的圖片版權公司，有近乎壟斷的優勢，惟經營模式引人詬病。 不少公司都曾經錯用視覺中國的圖片而挨告，被索天價賠償，或者被挾逼成為視覺中國的長期客戶，有人形容視覺中國的行為猶如勒索。

視覺中國聲稱黑洞照片不能作為商業用途一事引起爭議。（網頁截圖）

視覺中國聲稱洞照片是根據版權人要求只能用於新聞編輯傳播，未經許可，不能作為商業用途，否則或會被追究法律責任。不過有內地自媒體查證，在黑洞照片的源頭是歐洲南方天文台（ESO），其官網上列明可隨意下載，只要註明圖片來源是「EHT Collaboration」即可自由使用，無關商業或非商業。

有網民猜測，視覺中國是想藉着這張照片來大撈一筆。

愛恩斯坦這張著名的照片，版權亦在視覺中國手裏。（資料圖片）

發展迅速的航空母艦

據內地傳媒報道，視覺中國創立於2000年6月，創辦人是《中青報》前圖片編輯柴繼軍。視覺中國一間視覺影像產品和服務提供商，擁有中國最大的視覺內容互聯網版權交易平台。最新的財報顯示，2018年初至三季度公司合併層面營業收入達7.01億元（人民幣．下同，淨利潤2.20億元。更驚人的數字是毛利率，數據顯示自2011年起，該公司的毛利率一直維持在55%以上，十分可觀。

視覺內容與服務（圖片版權）是視覺中國最核心的業務，據2014年報顯示，視覺中國擁有在線圖片7000萬張、擁有簽約攝影師14000人；到了2017年時，視覺中國的數據已經變成了30萬名簽約供稿人、超過2億張圖片、獲得視覺內容授權國內客戶達10萬個。

同時視覺中國又收購多個圖片供應商，其中包含 Bettmann 和 Sygma 兩大全球知名自有版權圖片庫，這些圖片庫擁有近5000萬張原版圖片、底片、印刷物等檔案，例如1951年3月14日愛因斯坦72歲生日時的吐舌照片，就由視覺中國擁有版權，現在如果要使用這張照片，所有商業機構都要付錢給視覺中國。

視覺中國在中國的圖片版權行業已經成為一艘航空母艦，擁有近乎壟斷的優勢，但最為人詬病的，是它的經營模式。

視覺中國的經營模式遭到批評。（網上截圖）

以天價賠挾逼簽合同 將被告變客戶

視覺中國被批評經常「釣魚執法」，即是在各大搜尋引擎中放出原圖，並在這些沒版權水印標識的圖片，被其他公司當做免費圖片使用後起訴索賠，甚至有公司將涉嫌侵權的相片刪除後仍被秋後算帳。至2016年，視覺中國更研發被稱為「鷹眼」的追蹤技術「圖像版權網絡追蹤系統」，能夠追蹤到公司擁有版權的圖片在網絡上的使用情況，並提供授權管理分析、在線侵權證據保全等一站式的版權保護服務，令其能以侵權為由向大量公司提告。統數顯示，自2013年以來，視覺中國及其子公司共涉訴訟1000多宗，案件共涉賠償約624萬元。

但要注意的是，視覺中國並不追求直接判決賠償，主要是為了將維權變為銷售，轉被告為獨家簽約客戶。視覺中國被指會開天價賠償，並在訴訟有判決前與被告達成和解，令其成為長期合作客戶，「經緯中國」創辦人張穎就曾形容視覺中國是在「勒索」。

面對指控，視覺中國創辦人柴繼軍則直言是「苦惱」，他指圖片內容行業這幾年在快速變化，以前使用圖片的人都是比較大的傳統媒體，微信公眾號出現以後，大量內容創業者出現，大家的專業性並不高，圖片版權意識十分單薄，經授權使用圖片的現象非常嚴重，所以有需要提升相關意識。