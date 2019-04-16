【巴黎聖母院大火】內媒貼雨果圓明園信件：歷史審判會記得法蘭西

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）當地時間周一（15日）下午發生大火，鐘樓及教堂兩側建築物外牆被火焰包圍，教堂的尖頂及屋頂坍塌。 消息傳到中國亦引起廣泛關注。不少網民留言表示婉惜，京媒《新京報》亦直言事件是「一場文明的劫難」。但同時亦有內地輿論重提1860年英法聯軍火燒搶掠圓明園一事。內媒《觀察者網》更重貼法國大文豪雨果一封關於圓明園的信件，當中寫道「歷史審判的時候，有一個強盜就會被人們叫做法蘭西。」

《新京報》評論以〈這是一場文明的劫難〉為題，稱巴黎聖母院大火無疑是一場文明的劫難。（美聯社）

《新京報》評論以〈這是一場文明的劫難〉為題，稱巴黎聖母院大火無疑是一場文明的劫難，令人「心痛充塞於胸，一時只剩扼腕。」燒毀的是一座800年人類文明的結晶，巴黎聖母院躲過兩次世界大戰，卻沒躲過這次火災。

評論又指，從巴西國家博物館大火，到巴黎聖母院火災，這些文明之劫，總是來得這樣突然，「心慟之餘，唯有祈盼：但願這些文明瑰寶少些被摧殘，但願那些文明藝術真的永存世間。」

不少網民亦在網上留言表示痛心和婉惜：

千年傳承，瞬間毀滅！太可惜了！ 大火中的巴黎聖母院，人類文明的噩耗。 塔尖倒下的那一瞬間好心疼啊。 我還沒來得及去看看，就這麼基本沒了。

有內地輿論重提1860年英法聯軍火燒搶掠圓明園一事。（網頁截圖）

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內地輿論重提英法火燒搶掠圓明園

同時亦有內地輿論重提1860年英法聯軍火燒搶掠圓明園一事。內媒《觀察者網》重貼法國大文豪雨果1861年致英法聯軍的巴雷特大尉關於圓明園的一封信，譴責聯軍在圓明園犯下的罪行，當中寫道：「兩個強盜闖入了圓明園，一個動手搶劫，一個把它付諸一炬.......在將來交付歷史審判的時候，有一個強盜就會被人們叫做法蘭西，另一個，叫做英吉利。」

就重提火燒搶掠圓明園一事，內地網民意見兩極。有人留言指，聖母院大火是「天道輪迴」，令人「忍不住笑」；有人反問，「巴黎聖母院你造的呀？表示同情可惜我能理解，但是可勁在那哭哭啥？」；有人嘲笑法國總統馬克龍呼籲國際募捐重建巴黎聖母院，「真逗啊，圓明園斷壁殘垣猶在......」；有人認為性質不同，英法聯軍火燒圓明園是有意為之，巴黎聖母院的火災是意外所致。

對此，《央視》評論道，因為某些歷史情結將仇恨發洩在無辜上是狹隘的，更是可憐和可悲的。「今天的我們應該記住恥辱，但應放下仇恨，以和合世界、天下一家的胸懷感同身受，讓人類真正成為守望相助的命運共同體。​」

復旦大學中文系教授嚴鋒亦認為，燒圓明園的人不是建巴黎聖母院的人，他們之間整整隔了700年，「冤有頭債有主，憑什麼要讓巴黎聖母院承擔火燒圓明園的責任？如果這也能叫好，滿清有嘉定三屠揚州十日，我們是不是更該為火燒圓明園叫好？​​​​」