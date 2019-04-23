【觀察．海軍閱艦式】安全靠中國？　多艘中國製外國艦現身

中國海軍今天舉行建軍70周年閱艦儀式，獲十多支外國艦隊參與。這一場大規模外交活動不單展示中國的「朋友圈」彈性，同時亦有意突顯「安全靠中國」這個選項，令區內國家知道美國不是唯一的安全保證。

在這場大閱兵中，緬甸的「辛漂信號」導彈護衛艦不是最引人注目的軍艦，但其訪華最能展示「安全靠中國」的含義。回到約10年前，亦即緬甸民主化前後，先是該國宣布暫定密松水電站合作項目，其後有華裔民族武裝組織再度興兵反政府，致使中緬關係一度陷入低谷。儘管經過風風雨雨，時至今日北京暫時已成功說服緬甸政府，「安全靠中國」是可行而有效。

緬甸海軍「辛漂信」號護衛艦靠泊青島。（央廣網）

+ 3 + 2

購買中國武器成常規選項

單就軍備銷售和支援，去年緬甸海軍亦舉行建軍70周年典禮，其中「茵萊」號巡邏艦過去在建造期間，便獲得中國的技術協助。另外於2012年，中國亦對緬出售一首退役導彈護衛艦，名為「安順號」。

實則在這次中國的閱艦式上，也有其他中國製的外國艦隻：孟加拉「決心號」輕型護衛艦於2015年交付，由中船重工武船製造；泰國「納黎萱」號導彈護衛艦的整體結構由上海中華造船廠建造，與「邦巴功號」護衛艦同樣以中國艦隻為基礎原型，加以改裝改良。

「經濟靠中國，安全靠美國」，這外交信條迄今為止仍為亞太各國奉行，但到了近年情況卻似乎有轉變趨勢，北京由偶而的另類選擇，晉身為常規的平衡選項。例如閱艦式參與國之一的馬來西亞，便於2017年與中方簽署合同，由中船重工武船建造4艘瀕海任務艦。

+ 2

緬北民地武問題化危為機

軍火銷售僅屬「安全靠中國」的一個小領域，而從辛漂信號訪華一事，可以進而一睹北京這兩三年來的外交探索，標誌中緬如何就安全議題化危為機。本來兩國因民地武爭議而交惡，然而北京在與緬方協調後，有效發揮自身影響力，鎮定緬北形勢。更為要者，這兩三年來不時有緬軍越界，甚至炮彈落入中國境內，但都無礙中緬合作的大局，辛漂信號依然順利參與盛事。

遍觀參與典禮諸國，牽涉南海主權爭議的東南亞國家就有越南和菲律賓，日本和澳洲則份屬美國盟友，最近才公布封殺華為，印度軍隊亦於2017年在洞朗地區與解放軍對峙。雖然各有爭執，但各國之間即使未算得上求同存異，最低限度仍可擱置爭議，擺出友好姿態，彰顯無論如何爭吵，大家都在同一個「朋友圈」內，始終是聲氣相通的鄰居，而這正是「安全靠中國」的根本基礎。