曾操刀製中國首顆原子彈　功勳工人被曝患晚期癌症卻買不起藥

「兩彈一星」元勳之一的錢三強曾形容現年85歲的原公浦是「一顆非常重要的螺絲釘」，因為他在1964年成功加工了中國第一顆原子彈「心臟」部件─鈾球，外號叫「原三刀」。 原公浦想不到當年「比天還大」的原子彈研製難關，和大西北戈壁灘漫天的風沙都沒能難住他，退休後卻因看不起病、吃不起藥而奔走無門。他說：「造了一輩子原子彈，沒想到老了是這樣的下場，我要藥吃啊，我沒有尊嚴了。」

現年85歲的原公浦是製造中國首顆原子彈的功勳工人。（《北京青年報》微信公衆號）

據官媒《北京青年報》旗下微信公衆號的報道指，1963年原公浦去了位於甘肅的中國核工業總公司404核基地。1964年，原公浦被選為車削第一顆原子彈鈾球的操刀人，這是當時國內唯一的一顆鈾球半成品，自發現鈾礦起經由十年研製才完成。

當時原公浦緊張到吃不下飯、睡不著覺，每天醫務人員為他注射一次葡萄糖，以保持體力。在真正操刀時，經過五個小時的精細加工，鈾球剩下最後三刀，「每一刀都需要嚴密測量，車多車少，鈾球都報廢了」，原公浦熟練地三刀下去，迅速撤出，工程師檢測為「完全合格」。「原三刀」得名於此。

原公浦所獲的獎章。（網絡圖片）

原公浦夫婦退休後在上海居住。至2011年冬天，原公浦走不動路，腳腫得襪子都穿不上，全身骨頭疼痛，醫生確診為前列腺癌晚期，並發生全身骨轉移。2012年1月原公浦院接受去勢手術。其後他繼續藥物治療。但當原來的藥物有抗藥性後，醫生建議了需自費上萬元一個月的藥物，原公浦目前每月的退休金是4000多元（人民幣，下同），他因為付不起而停藥。

2013年，原公浦到醫院參與一種抗前列腺癌藥物的臨床試驗。兩年的試驗結束時，他病情穩定下來，但這款藥物於2015年上市，一盒價格一度高達6萬元，即使納入醫保後個人也需要承擔6千元以上。此後原公浦到曾參與臨床試驗的那家公司，要來實驗剩下尚未銷毀的幾瓶藥，一名醫生又出錢為原公浦買了近一年的仿製藥。原公浦為了活下去，甚至會吃病人去世後剩下的藥物。

在本年3月，原公浦發現右眼視力模糊，在醫院確診為黃斑病變，醫生建議他進行一個療程的治療，分三次，每次需要自費五六千。原公浦又不得已將存好買藥的錢用於治療眼睛。

曾多次向所屬單位寫信救助

原公浦曾多次寫信到自己所屬的中國核工業集團，申請長期的治療和藥物補助，他形容「領導過來慰問給個一萬塊錢、五千塊錢，吃三個月藥又沒了」。中核集團浦原公司離退休辦公室一位負責人表示，原公浦從甘肅退休回到上海，享受一般員工退休水平，退休金按照甘肅省的政策發放，相對上海的生活、醫療成本來說是比較低的，「當時和他一樣的工人是非常多的，但他對原子彈的貢獻是比較特別的」。

該負責人表示，集團考慮到他們的情況，成立了一個幫困基金，每年最高補助一萬塊錢，「我們也是比較關心他，每年會慰問慰問」。

網民熱議：

「這就是國家脊樑應有的待遇？某些部門的良心估計狗都不吃。」 「需要時就就是大國工匠，用完了自生自滅。」 「為什麽呢？因為你是工人。」 「我認為必須給老人一個說法！鞠躬盡瘁一生，晚年國家為啥不管？那些貪官貪了幾個億國外逍遙！」

（《北京青年報》微信公衆號）