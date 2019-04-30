官媒刊文稱省部級高官淪為敵方間諜　疑暗指落馬四川副省長彭宇行

中央紀委國家監委周日（28日）宣布，四川省副省長彭宇行涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。彭宇行分管工業經濟、國防科工等工作，網傳其落馬涉及國安問題，甚至指他被境外情報機構策反。 《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」昨天（29日）發表的一篇談及間諜問題的文章，當中指出中國近年確實發現「省部級高官淪為敵方間諜」的案例，外界認為疑暗指彭宇行確實因為間諜行為落馬。

彭宇行學者出身，曾長期在中科院工作，出仕短短幾年已成為副省長。（網上圖片）

俠客島的文章以〈高官？間諜？〉為題，稱4月15日全民國家安全教育日剛過沒幾天，網絡上就開始傳出「某高官」因涉嫌間諜案被調查的消息。而在官方列出的間諜案案例中，不乏某些「軍工要害崗位」上的間諜，為滿足自己的慾望，將重要機密出賣給了境外的間諜機關。

文章又指，近年來，中國確實發現不少「在要害崗位工作的、省部級高官淪為敵方間諜」的案例；又稱不少人僅因為在校成績不錯，就直接進入某些涉外機關和要害部門，但實際上缺乏社會閱歷，對於境外間諜機關的各種花招一無所知。同時提到，外國間諜機關除了金錢美色外，更可能利用各種人性的弱點，比如「介紹一個在國際上都有名的學者推薦你發SSCI（國際期刊）」、「請你來參加一個學術研討會」等。

文章內容與彭宇行背景高度吻合

文章雖然沒有指名道姓，但內容很明顯有意指向彭宇行。一來，彭宇行在四川副省長任內負責工業經濟、科學技術、國防科工等工作，而此前由他擔任市委書記的綿陽市，也是重要的國防科研和電子工業生產基地，有中國唯一的核武器研製生產單位，既是文中所提的「軍工要害崗位」，同時屬於「省部級高官」。

另外，彭宇行是學者出身，早年在法國留學，取得博士後學歷後於中科院任職多年，其仕途從四川省科學技術廳廳長起步，短短數年便官拜副省長，與俠客島文中「因成績不錯直接進入要害部門」的內容所吻合。

與此同時，彭宇行曾在境外多個期刊發布研究論文130多篇，其中110篇被SCI收錄，與文章內容所指的「幫助發表論文」亦相符。

彭宇行（中）與英國劍橋科創孵化園中國中心主任王麗潔（右二）曾合作共建科創園。（網上圖片）

傳被女間諜策反

值得一提的是，彭宇行落馬後，有網上傳言指彭宇行與英國劍橋科創孵化園中國中心主任王麗潔有關。王麗潔現年35歲，早年在日本讀書，再於英國取得EMBA學位，目前常居倫敦和紐約 。傳言稱，在彭宇行擔任綿陽市委書記期間，兩人曾合作共建綿陽科技城中心項目，加之她的日本、美國、英國經歷，很可能就是策反彭宇行的間諜。

不過，疑似相關傳言的流出者、自媒體「旺喜」事後發表致歉信稱，將彭宇行與王麗潔聯繫在一起，並做關聯猜測，進而推導出間諜一說，是完全沒有任何根據的。