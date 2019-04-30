【觀察】五四運動百年天翻地覆　誰是新時代中國青年？

五四運動100周年之際，中共舉行大大小小的紀念活動，提出「新時代中國青年運動」，當中「愛國主義」依然是顛撲不破的主調。在此主旋律下，今天的「新時代中國青年」已不是一百年前的「五四青年」，究竟官方話語還能夠涵蓋多少他們的生活，是非常值得懷疑的。畢竟如今內地青年文化高速發展，在經濟、社會和政治面都呈多元化現象，很難簡單給予一個名詞去概括「生活」這概念。

996青年？佛系青年？

五四運動講的是國家尊嚴，五四青年爭取的是當中國人的尊嚴，儘管經濟實力是「救國」不言自明的前提，但總是在紛亂的「思想」和「主義」之中隱而不見。100年後的今天，「經濟」兩字已被視為一切精神上層建築的關鍵，但對於這「關鍵」二字代表甚麼？新中國青年各有不同解讀，有的認為「關鍵」在於經濟收入提供物質條件，讓他們追求名利地位和優質生活，至少都要當上一個掛名管理層和中產階級。望著可望而暫時不可即的蘿蔔，他們願意二三十年如一日，朝9晚9做足6天工作。

有的新中國青年會追求名利地位和優質生活，願意二三十年如一日，朝9晚9做足6天工作。（資料圖片）

成家立室？成為「成功人士」？996半輩子？對於上述他們的同齡人，「佛系」新中國青年一向持否定意見，因為在從吾所好的雅士看來，經濟收入的「關鍵」只在於給予「基本」條件，讓他們不愁衣食住行，閒時看法國電影、喝英國紅茶、學習日本茶道，放假時當一名寫意驢友，漫步於西藏天然美麗的高原風光。當一個窮風流的月光族？抑或成為為口奔馳追逐俗世事物的奮鬥者？他們自有一套「低欲望」價值觀，為自己自願或被在迫的生活方式，給出一個說法。

佛系理念是指一種有目的地放下的生活態度。（網上圖片）

實際生活卻難以說得清

在北上深廣一線城市的城郊，新中國青年棲身於一所別緻的地下室，隔壁住了幾個農民工，樓上是拾破爛維生的老婦人。他收養了一隻流浪貓，每天從自己的早餐中分牠一些牛奶和麵包碎，然後走進地鐵站或公交站，開始漫長的一天。2小時車程加塞車、8小時的文書工作、晚餐後酒吧少許消遣，到了最後在晚上躺在床上時，計劃下星期和朋友窮遊日本賞櫻，入睡後又夢見娶了漂亮老婆生下一子一女。對於這樣一位青年的生活，他是屬於消費主義，還是屬於拼搏主義呢？旁觀者和他本人都實在很難說得清。

救國、富國、強國！

要為生活加標籤或者很難辦到，但國家民族大義就似是黑白分明。「內除國賊，外爭國權」，100年前學運份子火燒趙家樓，毆打章宗祥，求的是一個「救國」和「洗雪國恥」的辦法。到了100年後的今天，中國晉身為世界第二大經濟體，軍事力量與日俱爭，以領袖身份參與國際事務，電視上網絡上看到的是北京在領土領海主權爭議，日益佔據有利和主導位置，如今的新中國青年爭辯的是如何由「富國」進而達致「強國」。

何謂善政善治？中國行霸道抑或王道？不論官方如何作審查限制，在蓬勃文化產業和網絡世界中，新中國青年各自尋求答案，光譜的一端是愛國得近乎民粹的「小粉紅」，大中華主義理念下，他們聲言要到緬甸加入果敢叛軍，他們會走上街頭焚燒日產汽車和中國人開的壽司店。而在另一極端中，青年們崇尚以至崇拜西方的一切，由西式民主自由到西式電影音樂，少數更到了看中國一切都不順眼的地步，與五四青年100年前高喊「全盤西化」，有異曲同工之妙。

另一極端中的青年們崇尚以至崇拜西方的一切。（資料圖片）

「正能量」話語可以走多遠？

在廣闊的政治光譜上，極端永遠是少數，中間是一大批平常不太熱心辯論的大眾，他們絕大多數同意「愛國主義」，但離開了這個共識，對於是「甚麼樣的國」和「誰代表這個國」，埋首日常生活裡的他們不會過於深究。面對這樣一個複雜而龐大的中國新青年群體，當權者要順應還是要引導？要強力遏制「歪風」抑或視為「從善如流」的根據？然而從官方一系列五四紀念活動看到的，是在提出這些問題之前，幹部們仍缺乏與新青年溝通的語言，而官方「正能量」話語可以走到有多遠，過去多年的青年反應早已下結論。