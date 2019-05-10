蓬佩奧促英國強硬對抗中國　環球時報：史上最欺負歐洲的美國務卿

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三（8日）到訪英國倫敦，與英國首相文翠珊（Theresa May）及外相侯俊偉（Jeremy Hunt）會晤，促請英國對中國及華為採取審慎態度。蓬佩奧形容中國對西方的威脅有如昔日蘇聯，並質疑文翠珊對北京的態度不夠已故的英國首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）堅定。 對此，中國官媒《環球時報》周四（9日）發表題為＜蓬佩奧，史上最欺負歐洲的美國國務卿＞的社評，指美國對歐洲盟友頤指氣使，是「美國優先」的霸淩表現，根本沒有為其盟國的利益預留位置。

蓬佩奧呼籲英國對中國協助構建5G網絡採取審慎態度，又不點名揶揄文翠珊說，若已故的英國首相戴卓爾夫人猶在，應該會對中國採取更為堅定的立場。（路透社）

社評開首就引用英國衞報的一篇評論＜蓬佩奧，一個霸淩者訪問唐寧街十號＞（a bully boy calls at No 10）指出，蓬佩奧不再顧及美國對自己這一特殊盟友所應給予的最起碼尊重，相信英國人對他的蠻橫傲慢表現一定感受複雜。

社評續指，美國對歐洲盟友的態度從來沒有像現在這樣盛氣淩人過，即使在冷戰時期歐洲最依賴美國安全保護的時候，華盛頓也給自己的盟友留足了面子。但是如今華盛頓愈來愈不把歐洲當成一個需要平等對待、相互尊重的夥伴，而是作為「聽大哥話的小跟班」，對其頤指氣使。

環時社評指，蓬佩幾乎是命令式地要求英國改變對中國及華為的態度，他要英國像對待蘇聯對西方國家的威脅一樣對待中國。（路透社）

而針對蓬佩奧形容中國對西方的威脅有如昔日蘇聯，環時社評稱，中國與蘇聯有著本質不同，蓬佩奧這些人兜售像防範蘇聯一樣防範中國只會舉步維艱。「華盛頓要把『中國威脅論』推向極致，最缺的就是理。誰都看得出來，美方向盟國兜售的對華策略是服務於美國自身競爭利益的，是『美國優先』的霸淩表現，根本沒有給歐洲盟國的利益預留位置。這也是很讓歐洲國家心寒的地方。」

社評最後強調，歐洲國家有它們獨立的利益，它們與中國不是零和競爭關係，不斷擴大合作是中歐關係的主旋律，這不是自私的美國所能夠改變的。「中國無意挑撥歐美關係，但中歐關係的基本面也不是華盛頓能夠摧毀的。美國謀私謀得太急了，終將適得其反。」

（環球時報）