財政部原副部長張少春涉受賄6700萬　一審判刑15年

今日（13日）上午，北京市第二中級人民法院公開宣判財政部原黨組副書記、副部長張少春受賄案，決定對張少春以受賄罪判處有期徒刑15年，並處罰金600萬元（人民幣，下同）；對張少春受賄所得財物及其孳息，依法予以追繳，上繳國庫。

財政部原副部長張少春涉受賄6700萬，一審獲刑15年。（京法網事）

審理查明，1995年至2018年，張少春先後利用擔任財政部辦公廳副主任、部長助理、黨組副書記及副部長等職務上的便利，或者利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在企業經營、職務調整、子女入學等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合6698.0081萬元。

法院認為，張少春的行為構成受賄罪，鑑於其到案後能夠如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰，遂判處有期徒刑15年，並處罰金600萬元。

長年在財政部工作 去年5月落馬受查

公開資料顯示，張少春生於1958年，長年在財政部工作，歷任財政部辦公廳值班室副處長級秘書、研究處副處長、新聞宣傳處處長、辦公廳副主任、司長級秘書，財政部條法司、教科文司司長，財政部部長助理等職。張少春於2006年11月升任財政部副部長，2013年4月兼任黨組副書記。

去年4月，國務院宣布免去張少春的財政部副部長職務，次月初「落馬」，涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。同年9月，張少春被「雙開」，通報列出他搞錢色交易、違反政治紀律、為他人謀取利益並收受巨額財物等罪狀。