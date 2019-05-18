【中美貿易戰】央視：班農已「患上癔症」　是美國之敵

前美國總統高級戰略顧問史蒂夫･班農（Steve Bannon）日前表示，「中國已經成為美國最大的敵人」，指美國不應和中國在「經濟戰爭」中妥協。 對此，中央廣播電視總台發評論文章（以下簡稱「文章」）稱，班農是「美國之敵」，並稱班農邏輯混亂、結論荒謬，簡直不堪一駁，令人感覺他已經陷入癲狂，患上了癔症。

央視文章批評班農「神經錯亂」讓人「貽笑大方」。（資料圖片）

班農指責中國一直在與工業民主國家開展「經濟戰爭」，並宣稱美中貿易爭端是「根本衝突」，認為美國應堅持關稅，還指中國「盜竊」、「掠奪」。對此，文章稱，班農「違背全球民意」，毫無根據的胡編亂造、無端指責。

班農還指中國想成為「全球霸主」。文章稱，這反映出其根深蒂固的霸權思維，文章還引述習近平講話稱中國都永遠不稱霸。文章說，中國「以天下為公」的情懷與擔當，是唯我獨尊、狹隘自私的美國政客們難以或故意不願理解的。

文章批班農「神經錯亂般的各種謊言」讓人「驚訝卻也只落得個貽笑大方」。文章說，以班農為代表的美國一些極右政客對中國的污蔑構陷，有上世紀50年代「麥卡錫主義」幽靈回歸之勢，將中國塑造成替罪羊，將美中之間正常的經貿摩擦，鼓噪成不可調和的價值觀矛盾與文明的衝突，來滿足他們獲得更大政治活動空間的私欲與野心。

文章稱，在經濟全球化的今天，美國這個全球最發達國家，居然如此風聲鶴唳，真是令人匪夷所思。文章指，以班農為代表的美國新右翼才是美國真正的敵人，文章稱這是新「麥卡錫主義」，「美國人民應該警惕」。