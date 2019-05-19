【中美貿易戰】央視連播抗美援朝電影：呼應當下展現對美不退讓

近日，央視CCTV6電影頻道臨時改播《英雄兒女》、《上甘嶺》、《奇襲》等以抗美援朝戰爭為主題的戰爭電影，引起網民熱議。有分析認為，這和當下中美貿易戰大環境有關，宣傳部門意在展現對美不退讓的姿態。 18日（上周六），央視CCTV6電影頻道在微博上表示，「我們在用電影這樣一種文藝作品呼應當下的時代」。

電影《英雄兒女》的經典台詞：為了勝利，向我開炮！（微博）

央視CCTV6電影頻道又在該帖文上附上一張節目對話截圖。據內媒報道，這句話來自該頻道電影文化評論類日播欄目《今日影評》此前的一期節目，具體的表述為：我們這個頻道的編排，它是有一定提前量（提前準備）的，就是說在一些特殊的情況下，確實會做一些臨時的撤片和換片，所以我們是在用電影這樣的一種文藝作品，在呼應當下的時代。

5月16日至5月18日，CCTV6電影頻道三天內臨時改播《英雄兒女》、《上甘嶺》、《奇襲》三部以抗美援朝戰爭為主題的戰爭電影。在19日早上，CCTV6電影頻道又發出預告，同日晚上將播出抗美援朝紀錄片《冰血長津湖》。根據部分報紙此前刊登的電視節目表，CCTV6電影頻道原本將在19日晚同時段播放影片《六指琴魔》。

19日早上，CCTV6電影頻道發出預告，同日晚上將播出抗美援朝紀錄片《冰血長津湖》。（微博）

根據CCTV6電影頻道介紹，長津湖是抗美援朝第二次戰役的東部戰線，在這裏爆發了朝鮮戰爭中最慘烈的一次戰役。紀錄片《冰血長津湖》根據史料以及眾多參加過長津湖戰役的志願軍老兵的回憶，詳盡地描述了該戰役的戰略部署、戰術運用，真實展現了整個戰役過程。

（《澎湃新聞》）